Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al RCD Mallorca

El FC Barcelona es el líder de LaLiga con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, y viene de meterse en semifinales de la Copa del Rey después de derrotar al Albacete. Esto llega tras la ya conocida clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League la semana pasada ganándole al Copenhague por 4-1 en el Camp Nou.

Ahora, los azulgranas deberán enfrentar en condición de local al RCD Mallorca por el torneo doméstico, con la urgencia del rival en sumar de a tres para alejarse de una zona de descenso. Y es que si no gana, puede acercarse más de lo deseado, pues solo está dos puntos por encima del antepenúltimo.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al RCD Mallorca

Pedri sufrió una lesión en la rodilla que lo tendrá, pof lo menos, dos semanas más fuera de las canchas. Si bien Hansi Flick tiene para reemplazarlo, su calidad es inigualable y el andar del equipo sin dudas lo extraña.

Raphinha seguiría de baja por precaución tras la lesión que sufrió ante el Elche el pasado fin de semana: "Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", confirmó el comunicado médico del FC Barcelona tras el encuentro en Alicante.

Raphinha, Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Además, tanto Gavi como Andreas Christensen continúan con sus procesos de recuperación y no se espera que vuelvan con el equipo hasta finales de febrero y finales de abril respectivamente. Para el canterano, el reloj corre para volver y ponerse a tono si quiere competir por un lugar en la lista definitiva de Luis de la Fuente para ir al Mundial 2026 con la selección de España.

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al RCD Mallorca

El FC Barcelona no cuenta con ningún jugador lesionado para recibir este sábado al Mallorca en el Spotify Camp Nou.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP