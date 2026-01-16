Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse a la Real Sociedad

Después de que tanto la Real Sociedad como el FC Barcelona consiguieran el pase en la Copa del Rey, ahora ambos equipos centran su atención en LaLiga. El domingo, los blaugrana visitarán el Reale Arena para enfrentarse al conjunto donostiarra en la jornada 20 del campeonato doméstico.

Con la moral reforzada por sus respectivos triunfos en el torneo del KO, el Barcelona superando al Racing de Santander y la Real Sociedad imponiéndose a Osasuna en penaltis, el choque promete intensidad y espectáculo. Sin embargo, Xavi Hernández no podrá contar con varios de sus hombres para este duelo clave, ya que el equipo llega con varias bajas sensibles por lesión. En lo que respecta a sanciones, el Barça no registra ausencias adicionales tras el cumplimiento de la suspensión de Frenkie de Jong en la Copa.

Jugadores del FC Barcelona lesionados

1. Andreas Christensen

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El central danés es una de las bajas más significativas del Barcelona esta temporada. Christensen sufrió una lesión grave de ligamento cruzado anterior, un problema que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante el resto del curso. El defensa lleva meses de baja y su ausencia deja un vacío en la zaga que el equipo ha tenido que gestionar utilizando alternativas defensivas.

2. Gavi

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El mediocampista andaluz sigue sin recuperarse de una lesión de menisco, una lesión que ha condicionado partes importantes de su temporada. La fractura y los trabajos de rehabilitación necesarios le han impedido estar disponible para los últimos compromisos, incluida la visita a la Real Sociedad. Su energía, verticalidad y visión de juego serán extrañadas en el centro del campo.

3. Dro Fernández

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

El joven canterano del Barça, que ha ido ganando protagonismo en el primer equipo, no estará disponible este fin de semana debido a molestias físicas. Aunque no se trata de una lesión de larga duración ni de gravedad extrema, su baja se une a la lista de ausencias y priva al equipo de una opción más ofensiva en banda o en posiciones avanzadas.

Jugadores del FC Barcelona sancionados

En cuanto a sanciones, el Barcelona no registra ningún futbolista suspendido para el partido contra la Real Sociedad. Frenkie de Jong ya cumplió su castigo este jueves en la Copa del Rey ante el Racing de Santander, por lo que vuelve a estar disponible para el duelo liguero.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP