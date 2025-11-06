Lesionados y sancionados de Rayados vs Chivas

Este fin de semana se lleva a cabo la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y aunque Rayados de Monterrey ya está calificado a la Liguilla, todavía tiene posibilidades matemáticas de pasar del quinto al cuarto sitio, siempre y cuando ellos logren derrotar a Chivas en el Estadio Akron y los Tigres caigan en manos del San Luis en el Volcán, aunque luce algo complejo.

El equipo del español Domènèc Torrent se mete este sábado 8 de noviembre a La Fortaleza, duelo en el que no podrán contar con el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, un habitual en el esquema, debido a la expulsión que sufrió en el Clásico Regio. Fue al minuto 32 cuando el pivote fue echado por el silbante César Ramos tras una entrada sobre el argentino Ángel Correa. Y aunque la directiva apeló su sanción, no pudo evitar su castigo.



Quien regresa al ruedo tras haberse perdido el Clásico Regio por una suspensión es el español Óliver Torres, pero tendrá que andarse con mucho cuidado y sigilo frente a los tapatíos, ya que tiene cuatro tarjetas amarillas y de recibir una más, se perdería el arranque de la Liguilla, un lujo que para nada puede darse. En el mismo tenor está el lateral derecho Ricardo Chávez, una amonestación en el Akron provocaría que no esté disponible para la Fiesta Grande.

❌ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: La Comisión Disciplinaria informa que Jorge ‘Corcho’ Rodríguez se pierde la próxima jornada ante Chivas. ¿Fue correcta la expulsión en el Clásico Regio? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/M0VUfhTnpJ — DLPTLV (@dlptlv) November 4, 2025

El único futbolista que sigue sin poder entrar en la convocatoria es Iker Fimbres, pues sigue trabajando por separado, ya que continúa con una molestia muscular que lo ha afectado desde que estuvo con la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría. Aún se desconoce cuánto tiempo tendrá que pasar para que pueda volver a sumar minutos.



Durante la semana se informó que el español Sergio Ramos se ausentó del entrenamiento, sin embargo, lo hizo porque se realizó un chequeo de rutina para descartar alguna lesión, luego de haber sufrido un golpe en la parte posterior de la pierna derecha en el Clásico Regio. No obstante, todo parece indicar que podrá estar listo para enfrentar al Guadalajara.

¿Qué jugadores tiene lesionados Rayados?

Iker Fimbres – Continúa recuperándose por una molestia muscular que sufrió durante su participación en el Mundial sub-20.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Rayados?

Jorge Rodríguez – El Corcho fue expulsado por una entrada sobre Ángel Correa en el Clásico Regio.