Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Alavés

Luego de la eliminación a manos del Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid retoma la actividad en La Liga, donde este martes enfrentará al Alavés en el Santiago Bernabéu buscando recomponer su imagen.

El conjunto de Álvaro Arbeloa sabe que alcanzar al Barcelona es una tarea sumamente complicada dados los 9 puntos que separan a ambos equipos, pero sin más objetivos en la temporada que terminar La Liga en lo más alto, va por un triunfo en casa que de lugar a la ilusión.

El DT ya comienza a pensar en un once inicial para salir a jugar contra los Babazorros, sabiendo que no podrá contar con tres importantes jugadores.

Lesionados del Real Madrid

Si bien son tres la bajas, dos de ellas están confirmadísimas, mientras que a la restante le cabría la etiqueta de "en duda". Thibaut Courtois, afectado por un desgarro en el partido de vuelta ante el Manchester City, y Rodrygo, quien se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y es baja para lo que resta de la temporada, están completamente afuera del partido ante Alavés.

Diferente es el caso de Raúl Asencio, a quien una gastroenteritis gripal lo tiene a maltraer desde hacer algunos días. Al canterano lo evaluarán hasta último momento, pero lo que es seguro es que no ocupará un lugar entre los titulares.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Raúl Asencio Gastroenteritis gripal En duda Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado 01/05/2026

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

Franco Mastantuono cumplió con su sanción por acumulación de amarillas en el partido ante Girona y podrá volver a estar incluido en la convocatoria. El argentino era el único suspendido que tenía el Real Madrid, pero al haberse limpiado en el último encuentro, ya no quedan futbolistas con sanciones pendientes.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La plantilla tampoco cuenta con jugadores al borde de la suspensión por acumulación de amonestaciones.

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