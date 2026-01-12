Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrnetarse al Albacete

El Real Madrid afronta los octavos de final de la Copa del Rey con un contexto exigente. El conjunto blanco se medirá al Albacete en un cruce a partido único en el que buscará avanzar de ronda pese a llegar condicionado por varias bajas y futbolistas entre algodones. Tras el intenso esfuerzo realizado en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona disputada en Arabia Saudí, el equipo de Xabi Alonso deberá gestionar cargas, rotaciones y ausencias en una eliminatoria que no admite errores.

Lesionados del Real Madrid vs Albacete

1. Éder Militao

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El central brasileño continúa recuperándose de una lesión en el tendón, que le ha impedido estar disponible en las últimas semanas. Su ausencia ya fue notable en la Supercopa de España, torneo que se perdió por completo, y tampoco llegará a tiempo para el duelo copero ante el Albacete.

2. Ferland Mendy

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El lateral izquierdo sufrió una lesión en el tobillo en los días previos a la final de la Supercopa frente al Barcelona, disputada en Arabia Saudí. No pudo participar en ese encuentro y su presencia ante el Albacete queda descartada mientras continúa con su proceso de recuperación.

3. Antonio Rüdiger

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El central alemán arrastra molestias físicas que le impidieron jugar la final ante el Barça. Aunque no está descartado de forma definitiva, su participación en los octavos de Copa es duda y dependerá de su evolución en los próximos días.

4. Fede Valverde

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

El centrocampista uruguayo, ahora lateral, terminó la final de la Supercopa con problemas musculares, hasta el punto de tener que ser sustituido. Su estado físico será evaluado, y el cuerpo técnico decidirá si asume riesgos o le da descanso pensando en un calendario muy exigente.

Sancionados del Real Madrid

En cuanto a sanciones ningún futbolista del Real Madrid se verá en ausencia ante el Albacete debido a acumulación de tarjetas o expulsiones previas.

Bajas en el Real Madrid por la Copa Africana

5. Brahim Díaz

TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MAR | PAUL ELLIS/GettyImages

El atacante malagueño no estará a disposición del técnico al encontrarse con la selección de Marruecos, con la que disputa la Copa África. Una baja prevista que resta alternativas ofensivas en el frente de ataque.

