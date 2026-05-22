Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Athletic Club

Se termina una temporada del Real Madrid que, puertas adentro, será mejor que quede en el olvido. O, por lo menos, que sirva como lección para lo que vendrá. La fecha 38 de LaLiga pondrá al Merengue como anfitrión del Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en la que será también la despedida de Álvaro Arbeloa como DT. A pesar del adiós, la tarea todavía no está terminada y elegir el equipo que pondrá en la cancha no será fácil, especialmente por la altísima cantidad de bajas con las que el club capitalino finaliza el año.

Afortunadamente, no sumaron ausencias en los últimos partidos y, de hecho, pudieron recuperar a Kylian Mbappé para estas fechas finales. También existe la posibilidad de que Federico Valverde pueda estar disponible para jugar luego del golpe que sufrió en una de las internas del club que trascendieron en las últimas semanas.

Lesionados del Real Madrid vs Athletic Club

Federico Valverde, Real Madrid | David S. Bustamante/GettyImages

El cierre de LaLiga no le trajo paz a la enfermería del Real Madrid, ni cerca de eso. Lo que sí, hay una buena noticia y es que Valverde si bien no viajó a Sevilla, volvió a entrenarse junto al grupo en la previa del compromiso disputado en el Sánchez-Pizjuán y, como consecuencia, podría meterse dentro de la convocatoria para el último partido de la campaña en el Santiago Bernabéu.

Dean Huijsen sigue bajo evaluación médica por una molestia muscular sufrida durante los últimos días. Álvaro Arbeloa reconoció en conferencia de prensa que el defensor terminó golpeado luego del triunfo frente al Sevilla y su presencia para enfrentar al Athletic todavía no está asegurada.

Éder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy permanecen afuera por sus lesiones de larga duración. Arda Güler tampoco podrá formar parte del encuentro por un problema en el bíceps femoral. Dani Ceballos integra la lista de ausencias luego de sufrir molestias en el tobillo derecho durante un entrenamiento, además de los sucesivos conflictos que habría tenido con el DT.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Eder Militao Rotura en el bíceps femoral Descartado Incierta Arda Güler Lesión en el bíceps femoral Descartado Incierta Rodrygo Rotura de ligamento cruado y menisco Descartado Incierta Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Dean Huijsen Molestia muscular En duda Incierta Federico Valverde Traumatismo craneal En duda Incierta Dani Ceballos Molestias en el tobillo derecho Descartado Incierta

Suspendidos del Real Madrid vs Athletic Club

Arbeloa contará con la totalidad de sus jugadores no lesionados para poder formar en lo que será el último partido de la temporada de LaLiga.

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