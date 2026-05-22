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Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Athletic Club

A pesar de ser el cierre de temporada, la enfermería del Merengue sigue con mucho volumen de trabajo
Sofia Lucena|
Eder Militao, Real Madrid
Eder Militao, Real Madrid | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Se termina una temporada del Real Madrid que, puertas adentro, será mejor que quede en el olvido. O, por lo menos, que sirva como lección para lo que vendrá. La fecha 38 de LaLiga pondrá al Merengue como anfitrión del Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en la que será también la despedida de Álvaro Arbeloa como DT. A pesar del adiós, la tarea todavía no está terminada y elegir el equipo que pondrá en la cancha no será fácil, especialmente por la altísima cantidad de bajas con las que el club capitalino finaliza el año.

Afortunadamente, no sumaron ausencias en los últimos partidos y, de hecho, pudieron recuperar a Kylian Mbappé para estas fechas finales. También existe la posibilidad de que Federico Valverde pueda estar disponible para jugar luego del golpe que sufrió en una de las internas del club que trascendieron en las últimas semanas.

Lesionados del Real Madrid vs Athletic Club

Federico Valverde
Federico Valverde, Real Madrid | David S. Bustamante/GettyImages

El cierre de LaLiga no le trajo paz a la enfermería del Real Madrid, ni cerca de eso. Lo que sí, hay una buena noticia y es que Valverde si bien no viajó a Sevilla, volvió a entrenarse junto al grupo en la previa del compromiso disputado en el Sánchez-Pizjuán y, como consecuencia, podría meterse dentro de la convocatoria para el último partido de la campaña en el Santiago Bernabéu.

Dean Huijsen sigue bajo evaluación médica por una molestia muscular sufrida durante los últimos días. Álvaro Arbeloa reconoció en conferencia de prensa que el defensor terminó golpeado luego del triunfo frente al Sevilla y su presencia para enfrentar al Athletic todavía no está asegurada.

Éder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy permanecen afuera por sus lesiones de larga duración. Arda Güler tampoco podrá formar parte del encuentro por un problema en el bíceps femoral. Dani Ceballos integra la lista de ausencias luego de sufrir molestias en el tobillo derecho durante un entrenamiento, además de los sucesivos conflictos que habría tenido con el DT.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Eder Militao

Rotura en el bíceps femoral

Descartado

Incierta

Arda Güler

Lesión en el bíceps femoral

Descartado

Incierta

Rodrygo

Rotura de ligamento cruado y menisco

Descartado

Incierta

Ferland Mendy

Lesión en el isquio derecho

Descartado

Incierta

Dean Huijsen

Molestia muscular

En duda

Incierta

Federico Valverde

Traumatismo craneal

En duda

Incierta

Dani Ceballos

Molestias en el tobillo derecho

Descartado

Incierta

Suspendidos del Real Madrid vs Athletic Club

Arbeloa contará con la totalidad de sus jugadores no lesionados para poder formar en lo que será el último partido de la temporada de LaLiga.

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

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