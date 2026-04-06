Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich

Podría decirse que son dos candidatos fuertes que se cruzan antes de lo esperado. El Real Madrid y el Bayern Múnich inauguran su serie de cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu, duelo que tranquilamente podría haber sido una final.

Llegan con realidades distintas. Los alemanes parecían encaminarse a una caída en la Bundesliga, aunque terminaron dando vuelta su partido frente al Friburgo y se impusieron 3-1. Del otro lado, el Merengue marcó en Mallorca para rescatar un empate, sin embargo terminó perdiéndolo en el último minuto.

Lesionados del Real Madrid

Thibaut Courtois, Real Madrid CF | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Merengue sigue llorando la ausencia del guardián de los tres palos. Thibaut Courtois continúa afuera por un desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho. En su lugar seguirá Andriy Lunin, que viene ocupando el puesto desde la lesión del belga.

El resto de la enfermería está compuesta por lesiones de larga duración. Rodrygo continúa afuera por la rotura de ligamento cruzado y menisco, sin una fecha definida de regreso. Éder Militao sigue con su recuperación del bíceps femoral, Ferland Mendy arrastra una lesión en el isquiotibial derecho y Dani Ceballos se mantiene afuera por una rotura en el sóleo. A ellos se suma Raúl Asencio, con una molestia muscular.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado Mediados de abril Eder Militao Lesión muscular en el bíceps femoral Descartado Incierta Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado Principios de mayo

Suspendidos del Atlético de Madrid

El equipo no tiene futbolistas suspendidos para este partido.

De todas formas, Vinícius Jr., Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni llegan con cuatro amarillas y deberán cuidarse, ya que una más los dejaría afuera del partido de vuelta.

Lesionados del Bayern Múnich

Sven Ulreich, Bayern Munich | NurPhoto/GettyImages

El único jugador en la enfermería es Sven Ulreich. El arquero sufrió una rotura en el aductor derecho durante el partido de la Bundesliga de marzo frente al Bayer Leverkusen y continúa fuera del equipo.

También aparece el caso de Harry Kane, que volvió de la fecha FIFA con una molestia en el tobillo. No jugó el fin de semana frente al Friburgo por decisión del cuerpo técnico, que optó por cuidarlo y apuntar directo a este cruce de Champions.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Sven Ulreich Rotura en el aductor derecho Descartado Incierta Harry Kane Molestia en el tobillo En duda Incierta

Suspendidos del Bayern Múnich

El equipo no tiene futbolistas suspendidos ni sancionados para este partido.

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