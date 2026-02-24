Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

El Real Madrid volverá a salir al campo del Santiago Bernabéu para medirse ante el Benfica por la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de final de la Champions League, en un cruce que definirá quién avanza a la siguiente ronda.

El equipo español llega con una ventaja mínima tras el partido de ida y con la posibilidad de cerrar la serie en casa. Del otro lado, el conjunto portugués buscará revertir la historia en una eliminatoria que tuvo un primer capítulo intenso, tanto por lo disputado en el juego como por la denuncia de un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia Vinícius Jr.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

Éder Militão continúa con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, sufrida el 7 de diciembre ante el Celta de Vigo. El central ya trabaja con balón y, según informó ESPN, el club espera tenerlo nuevamente en una convocatoria a inicios de abril. Si se cumplen los plazos, su baja rondará los cuatro meses.

Eder Militao, Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Jude Bellingham se recupera de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufrió el 1 de febrero ante el Rayo Vallecano. Aunque inicialmente se estimó un mes de ausencia, el plazo se extendió y aún le quedarían unas cinco semanas para volver. También ya realiza trabajos con balón y apuntaría a regresar en abril.

El viernes el Real Madrid anunció la baja de Dean Huijse. El central sufre una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha y se espera que esté una semana apartado de los terrenos de juego. Ya perdió el partido de Pamplona y mañana tampoco estará.

Dani Ceballos es la baja más reciente. El mediocampista sufrió una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha ante el Osasuna y estará entre uno y dos meses fuera de las canchas. El club confirmó que queda pendiente de evolución y ya fue descartado para los próximos compromisos.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado 01/04/2026 Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado Primeras semanas de abril Dean Huijsen Lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha Descartado 27/02/2026 Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado Incierta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

🚨 JUST IN: Rodrygo is back in team training. pic.twitter.com/VB9X0yV8sO — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 22, 2026

Rodrygo ya está plenamente recuperado de su lesión muscular y volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo en Valdebebas. Incluso pudo haber integrado la convocatoria ante Osasuna, aunque el cuerpo técnico prefirió no arriesgar. No estará frente al Benfica por sanción y se espera que reaparezca en el próximo compromiso de LaLiga.

