Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Elche

Luego de lo que fue la espectacular victoria por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid pone nuevamente el foco en un nuevo compromiso de La Liga. Este sábado 14 de marzo recibirá al Elche en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 28 del certamen.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados del dueño de casa para el duelo.

Lesionados del Real Madrid

La lista de lesionados sigue siendo un dolor de cabeza para el Real Madrid en este tramo de la temporada. El conjunto blanco llega a este compromiso con varias ausencias importantes, algunas de larga data y otras que se han producido en los últimos días, lo que obliga a Álvaro Arbeloa a reorganizar su equipo antes de enfrentar al Elche.

La preocupación más reciente pasa por Ferland Mendy. El lateral francés encendió las alarmas durante el partido ante el Manchester City al ser sustituido en el descanso. Tras someterse a las primeras pruebas médicas se confirmó que sufre una lesión en el isquiotibial derecho. El jugador deberá realizarse una resonancia para conocer con precisión el alcance de la dolencia, aunque en el club ya estiman que estará al menos una semana fuera de las canchas.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Antonio Villalba/GettyImages

Entre las bajas que ya venían de jornadas anteriores aparece Kylian Mbappé, que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera desde el partido ante Osasuna. Jude Bellingham tampoco está disponible, ya que sigue trabajando para dejar atrás una lesión en los isquiotibiales que podría mantenerlo fuera de competencia hasta abril.

En defensa también persisten los problemas. Éder Militão y David Alaba continúan al margen por molestias musculares, mientras que Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo. A ellos se suma Rodrygo, quien fue descartado para lo que resta de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kylian Mbappé Esguince de rodilla izquierda Descartado Incierta Jude Bellingham Lesión en el tendón de la corva Descartado Incierta Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/2026 David Alaba Lesión en la pantorrilla Descartado Incierta Éder Militao Lesión muscular en el bíceps femoral Descartado 31/03/2026 Álvaro Carreras Lesión muscular en la pantorrilla derecha Descartado Incierta Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?



Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Franco Mastantuono es el único jugador suspendido que tiene el elenco merengue de cara al partido con Elche. Al argentino todavía le resta cumplir una de las dos fechas de sanción luego de su expulsión ante Getafe por insultos contra el árbitro.

