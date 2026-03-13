Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Elche
Luego de lo que fue la espectacular victoria por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid pone nuevamente el foco en un nuevo compromiso de La Liga. Este sábado 14 de marzo recibirá al Elche en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 28 del certamen.
A continuación, repasamos los lesionados y sancionados del dueño de casa para el duelo.
Lesionados del Real Madrid
La lista de lesionados sigue siendo un dolor de cabeza para el Real Madrid en este tramo de la temporada. El conjunto blanco llega a este compromiso con varias ausencias importantes, algunas de larga data y otras que se han producido en los últimos días, lo que obliga a Álvaro Arbeloa a reorganizar su equipo antes de enfrentar al Elche.
La preocupación más reciente pasa por Ferland Mendy. El lateral francés encendió las alarmas durante el partido ante el Manchester City al ser sustituido en el descanso. Tras someterse a las primeras pruebas médicas se confirmó que sufre una lesión en el isquiotibial derecho. El jugador deberá realizarse una resonancia para conocer con precisión el alcance de la dolencia, aunque en el club ya estiman que estará al menos una semana fuera de las canchas.
Entre las bajas que ya venían de jornadas anteriores aparece Kylian Mbappé, que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que lo mantiene fuera desde el partido ante Osasuna. Jude Bellingham tampoco está disponible, ya que sigue trabajando para dejar atrás una lesión en los isquiotibiales que podría mantenerlo fuera de competencia hasta abril.
En defensa también persisten los problemas. Éder Militão y David Alaba continúan al margen por molestias musculares, mientras que Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo. A ellos se suma Rodrygo, quien fue descartado para lo que resta de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kylian Mbappé
Esguince de rodilla izquierda
Descartado
Incierta
Jude Bellingham
Lesión en el tendón de la corva
Descartado
Incierta
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/04/2026
David Alaba
Lesión en la pantorrilla
Descartado
Incierta
Éder Militao
Lesión muscular en el bíceps femoral
Descartado
31/03/2026
Álvaro Carreras
Lesión muscular en la pantorrilla derecha
Descartado
Incierta
Ferland Mendy
Lesión en el isquio derecho
Descartado
Incierta
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
Franco Mastantuono es el único jugador suspendido que tiene el elenco merengue de cara al partido con Elche. Al argentino todavía le resta cumplir una de las dos fechas de sanción luego de su expulsión ante Getafe por insultos contra el árbitro.