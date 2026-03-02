Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe
El Real Madrid vuelve a jugar en casa y ante su público luego de lo que fue el triunfo por 2 a 1 ante el Benfica que le permitió acceder a los octavos de final de la UEFA Champions League. Este lunes 2 de marzo recibirá al Getafe por la 26° jornada de LaLiga.
El conjunto de Arbeloa viene de caer en El Sadar ante Osasuna en la fecha anterior, cortando de esa forma una racha de ocho triunfos consecutivos en el certamen. En el Bernabéu buscará volver a la senda ganadora ante un rival al que venció en sus últimos 8 enfrentamientos.
Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe
Siete jugadores forman parte de la actual enfermería del Real Madrid, algunos con ingresos recientes y otros de larga data. Entre estos últimos encontramos a Éder Militão, quien continúa con su recuperación de la rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, sufrida el 7 de diciembre ante el Celta de Vigo. También Jude Bellingham, aún sin regreso cierto luego de le lesión muscular que padeció el 1° de febrero ante Rayo Vallecano, y Rodrygo, afectado por una tendinitis.
La gran novedad de cara al partido frente a Getafe es la ausencia de Kylian Mbappé. El astro francés venía arrastrando un fuerte dolor en su rodilla izquierda y estará afuera al menos por tres semanas más, mientras evalúa los pasos a seguir para evitar una cirugía.
Raúl Asencio, con una contractura cervical producto del choque que tuvo con Camavinga ante Benfica, Dean Huijsen (desgarro) y Dani Ceballos (lesión en el gemelo), son las otras bajas por lesión que tendrá el equipo.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Éder Militão
Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda
Descartado
01/04/2026
Jude Bellingham
Lesión en el músculo semitendinoso
Descartado
Sin estimación
Dean Huijsen
Lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha
Descartado
Sin estimación
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/04/26
Kylian Mbappé
Molestias en la rodilla izquierda
Descartado
21/03/26
Rodrygo
Tendinitis
Descartado
Sin estimación
Raúl Asencio
Contractura cervical
Descartado
Sin estimación
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
Ningún jugador merengue se perderá el partido ante Getafe por suspensión disciplinaria, pero dos jugadores deberán cuidarse de ver una nueva amarilla para poder estar en la siguiente jornada ante Celta.
Ellos son Franco Mastantuono y Álvaro Carreras. El argentino estará en el banco de suplentes, mientras que el portugués será parte del once inicial Dean Huijsen también acumula 4 amarillas, pero no jugará por la lesión mencionada.