Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Girona

Con el firme objetivo de volver a la senda del triunfo en el campeonato local y mantenerse en la primera posición de la clasificación, el Real Madrid visitará al Girona por LaLiga este domingo. El cuadro catalán, por su parte espera hacer valer su localía para sumar puntos, complicar al Merengue y salir de la zona de descenso.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del Madrid para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Girona

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver a mediados de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta inicios o mediados de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

Además, Éder Militão tiene una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Por lo que estará fuera para este duelo y podría volver la próxima semana.

Franco Mastantuono atraviesa una pubalgia y se estima que volvería a estar disponible para Xabi en los próximos días.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular se desconoce su evolución, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

Los últimos dos jugadores en pasar por la enfermería son Thibaut Courtois y Dean Huijsen. Ambos fueron baja frente a Olympiacos en Champions, en el caso del guardameta por una gastroenteritis, y el central por una sobrecarga en el muslo izquierdo.

Ambos son duda para visitar al Girona.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Girona

Olympiacos Piraeus v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El entrenador no tiene jugadores sancionados pero sí al límite a Aurelien Tchouameni, con 4 amarillas y en caso de ser amonestado, no estará ante el Athletic Club.

