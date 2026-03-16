Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City

El Manchester City y el Real Madrid se preparan para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego del 3-0 en la ida, se volverán a ver las caras este martes 17 de marzo en el Etihad Stadium por un lugar en la siguiente fase del certamen.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.

Lesionados del Real Madrid

La gran novedad por el lado merengue pasa por el casi seguro regreso de Kylian Mbappé. El francés ya se encuentra recuperado del esguince de rodilla y se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Podría reaparecer ante el City luego de cinco partidos (su último juego fue el 21 de febrero en la caída ante Osasuna)

Otro que podría volver es Álvaro Carreras, quien al igual que Mbappé formó parte de los entrenamientos. Distinto es el caso de Raúl Asensio, aún con molestias en el gemelo. De todas formas, el defensor podría integrar la lista y ocupar un lugar entre los suplentes.

Completamente descartados están aquellos futbolistas con lesiones de larga data como Jude Bellingham, Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo, este último descartado por lo que resta de la temporada y posiblemente del año.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jude Bellingham Lesión en el tendón de la corva Descartado Incierta Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/2026 David Alaba Lesión en la pantorrilla Descartado Incierta Éder Militao Lesión muscular en el bíceps femoral Descartado 31/03/2026 Álvaro Carreras Lesión muscular en la pantorrilla derecha En duda - Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Raúl Asensio Molestia en el gemelo En duda

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.

Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni llegan con cuatro amarillas y se perderán un posible partido de ida de cuartos de final de ser nuevamente amonestados.

Lesionados del Manchester City

Guardiola no podrá contar con dos jugadores por lesión para el decisivo encuentro. Josko Gvardiol y Rico Lewis son las únicas dos bajas confirmadas del conjunto ciudadano.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Josko Gvardiol Fractura de tibia Descartado 01/05/2026 Rico Lewis Esguince de rodilla Descartado Incierta

Manchester City v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Suspendidos del Manchester City

El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro. No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderán el siguiente encuentro.

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