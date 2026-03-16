Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City
El Manchester City y el Real Madrid se preparan para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego del 3-0 en la ida, se volverán a ver las caras este martes 17 de marzo en el Etihad Stadium por un lugar en la siguiente fase del certamen.
A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.
Lesionados del Real Madrid
La gran novedad por el lado merengue pasa por el casi seguro regreso de Kylian Mbappé. El francés ya se encuentra recuperado del esguince de rodilla y se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Podría reaparecer ante el City luego de cinco partidos (su último juego fue el 21 de febrero en la caída ante Osasuna)
Otro que podría volver es Álvaro Carreras, quien al igual que Mbappé formó parte de los entrenamientos. Distinto es el caso de Raúl Asensio, aún con molestias en el gemelo. De todas formas, el defensor podría integrar la lista y ocupar un lugar entre los suplentes.
Completamente descartados están aquellos futbolistas con lesiones de larga data como Jude Bellingham, Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo, este último descartado por lo que resta de la temporada y posiblemente del año.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Jude Bellingham
Lesión en el tendón de la corva
Descartado
Incierta
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/04/2026
David Alaba
Lesión en la pantorrilla
Descartado
Incierta
Éder Militao
Lesión muscular en el bíceps femoral
Descartado
31/03/2026
Álvaro Carreras
Lesión muscular en la pantorrilla derecha
En duda
-
Ferland Mendy
Lesión en el isquio derecho
Descartado
Incierta
Raúl Asensio
Molestia en el gemelo
En duda
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.
Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni llegan con cuatro amarillas y se perderán un posible partido de ida de cuartos de final de ser nuevamente amonestados.
Lesionados del Manchester City
Guardiola no podrá contar con dos jugadores por lesión para el decisivo encuentro. Josko Gvardiol y Rico Lewis son las únicas dos bajas confirmadas del conjunto ciudadano.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Josko Gvardiol
Fractura de tibia
Descartado
01/05/2026
Rico Lewis
Esguince de rodilla
Descartado
Incierta
Suspendidos del Manchester City
El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro. No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderán el siguiente encuentro.