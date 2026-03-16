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Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Manchester City

Kylian Mbappé podría reaparecer tras cinco partidos de ausencia
Daniel Szwarc|
Real Madrid Training Session
Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

El Manchester City y el Real Madrid se preparan para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego del 3-0 en la ida, se volverán a ver las caras este martes 17 de marzo en el Etihad Stadium por un lugar en la siguiente fase del certamen.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.

Lesionados del Real Madrid

La gran novedad por el lado merengue pasa por el casi seguro regreso de Kylian Mbappé. El francés ya se encuentra recuperado del esguince de rodilla y se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Podría reaparecer ante el City luego de cinco partidos (su último juego fue el 21 de febrero en la caída ante Osasuna)

Otro que podría volver es Álvaro Carreras, quien al igual que Mbappé formó parte de los entrenamientos. Distinto es el caso de Raúl Asensio, aún con molestias en el gemelo. De todas formas, el defensor podría integrar la lista y ocupar un lugar entre los suplentes.

Completamente descartados están aquellos futbolistas con lesiones de larga data como Jude Bellingham, Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo, este último descartado por lo que resta de la temporada y posiblemente del año.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Jude Bellingham

Lesión en el tendón de la corva

Descartado

Incierta

Rodrygo

Rotura de ligamento cruzado y menisco

Descartado

Incierta

Dani Ceballos

Rotura en el sóleo de la pierna derecha

Descartado

13/04/2026

David Alaba

Lesión en la pantorrilla

Descartado

Incierta

Éder Militao

Lesión muscular en el bíceps femoral

Descartado

31/03/2026

Álvaro Carreras

Lesión muscular en la pantorrilla derecha

En duda

-

Ferland Mendy

Lesión en el isquio derecho

Descartado

Incierta

Raúl Asensio

Molestia en el gemelo

En duda

Alvaro Carreras
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.

Vinícius Jr, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni llegan con cuatro amarillas y se perderán un posible partido de ida de cuartos de final de ser nuevamente amonestados.

Lesionados del Manchester City

Guardiola no podrá contar con dos jugadores por lesión para el decisivo encuentro. Josko Gvardiol y Rico Lewis son las únicas dos bajas confirmadas del conjunto ciudadano.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Josko Gvardiol

Fractura de tibia

Descartado

01/05/2026

Rico Lewis

Esguince de rodilla

Descartado

Incierta

Joško Gvardiol, Reece James - Soccer Defender - Born 1999
Manchester City v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Suspendidos del Manchester City

El Manchester City tampoco tiene futbolistas suspendidos para este encuentro. No obstante, Nico O'Reilly y Savinho se encuentran apercibidos y en caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderán el siguiente encuentro.

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Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

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