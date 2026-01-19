Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Mónaco

El Real Madrid regresa a la escena europea este martes con la misión de sacudirse el terrible invierno vivido e intentar asegurar su lugar entre los ocho mejores de la competición.

Aunque los merengues vienen de una victoria balsámica en LaLiga ante el Levante, la preparación para recibir al Mónaco ha estado marcada por la incertidumbre física de piezas clave.

El conjunto blanco, actualmente en la séptima posición de la tabla general con 12 puntos, no tiene margen de error si quiere evitar la ronda de playoff.; sin embargo, Arbeloa deberá gestionar un plantel mermado, especialmente en la línea defensiva.

Real Madrid Training Session And Press Conference | Antonio Villalba/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Real Madrid?

La sesión de entrenamiento de este domingo en Valdebebas dejó más interrogantes que certezas. Mientras los titulares frente al Levante realizaron trabajo de recuperación, la atención se centró en dos figuras que siguen trabajando al margen del grupo.

Antonio Rüdiger y Rodrygo (Dudas serias): Ambos futbolistas se entrenaron de forma individual y su presencia ante el Mónaco parece complicada. El cuerpo técnico esperará a la sesión de este lunes para tomar una decisión final, pero el hecho de que no se hayan integrado al trabajo grupal a 48 horas del partido reduce drásticamente sus opciones de ser titulares.

Eder Militao, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy (Bajas confirmadas): La defensa sigue siendo la línea más castigada. Al margen de la evolución de las dudas mencionadas, Arbeloa ya sabe que no podrá contar con este tridente defensivo. Sus ausencias son seguras para el duelo del martes, dejando al equipo con opciones limitadas en los laterales y la zaga central.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Jugadores suspendidos del Real Madrid vs Mónaco

A los problemas físicos se suma una baja disciplinaria que afecta directamente la rotación en la banda izquierda, una zona ya de por sí sensible por las lesiones.

Álvaro Carreras: El lateral vio su tercera tarjeta amarilla de la competición durante el intenso duelo ante el Manchester City en el Bernabéu. Debido a la acumulación de amonestaciones, deberá cumplir un partido de suspensión y no podrá ser convocado para esta séptima jornada.

En resumen, el Real Madrid saltará al césped del Bernabéu obligado a sumar de a tres para no comprometer su clasificación directa, pero deberá hacerlo con una defensa de circunstancias y a la espera de un "milagro" médico con Rüdiger y Rodrygo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP