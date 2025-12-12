Lesionados y suspendidos de Tigres vs Toluca para la gran final de vuelta

En el primer asalto de la gran final del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, Tigres logró llevarse ventaja sobre Toluca, ya que se impuso en el Volcán por la mínima del argentino Ángel Correa, a pase de Diego Laínez, aprovechando un mayúsculo y grosero error del arquero Hugo González, que se equivocó en la salida, pasando de héroe a villano en cuestión de minutos. Y ahora, si los regios quieren alcanzar su noveno título de liga deberán mantener dicho marcador o ir por más goles en el Estadio Nemesio Diez, este domingo 14 de diciembre.

Terminan los primeros 90 minutos de la Gran Final y nos vamos con ventaja a Toluca.

Para este importante compromiso, los felinos sólo tienen dos dudas: Jesús Angulo y Ozziel Herrera. Este jueves, El Stitch abandonó el terreno de juego al minuto 83 por una molestia en la rodilla izquierda, algo, que en palabras del técnico argentino Guido Pizarro, viene arrastrando desde hace un tiempo, así que todo dependerá de cómo se sienta para poder ver acción, algo que pesaría en la parte baja porque ha sido titular en la zaga central. Con respecto a Ozziel, su baja se anunció horas antes de disputarse el cotejo, tratándose todo de una molestia en la pierna derecha, evitando así arriesgarlo en los primeros 90 minutos, esperando que este disponible el domingo, ya que en teoría debería estarlo, al menos así lo admitió El Conde Pizarro.



Fuera de ello, el equipo regio no tiene ningún sancionado, ya que en este juego únicamente vieron el cartón preventivo El Stitch Angulo y Jesús Garza. No obstante, pese a ser un partido donde está en disputa el trofeo, el cuerpo técnico siguió sin tomar en cuenta a Sebastián Córdova, separado desde hace un tiempo, así como otros que escasamente vieron minutos como Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto y Vladimir Loroña.

Jesús Angulo salió del Volcán con hielo en la rodilla izquierda tras el duelo de ida ante los Diablos



Jesús Angulo salió del Volcán con hielo en la rodilla izquierda tras el duelo de ida ante los Diablos

El rival también tiene sus complicaciones, ya que los Diablos Rojos no contarán con el delantero paraguayo Robert Morales, que salió expulsado en el tiempo añadido por una supuesta agresión sobre el brasileño Joaquim Pereira, además sigue en duda la presencia de Alexis Vega, que, de acuerdo al timonel argentino Antonio Mohamed, el mismo extremo tomará la decisión de si participa o no, dependiendo de cómo se sienta en estos días. Por último, se debe recordar que el brasileño Luan García se perdió el resto del semestre por una grave lesión en el tendón que requirió de una intervención quirúrgica.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Ozziel Herrera: se decidió no arriesgarlo el jueves por molestia en la pierna derecha. En teoría debería estar listo para la final de vuelta.

Jesús Angulo: abandonó la final de Ida por una molestia en la rodilla izquierda que arrastra desde hace un tiempo. Dependerá de su evolución en estos días.

Ozziel Herrera | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

No tiene elementos suspendidos

¿Qué jugadores tiene lesionados Toluca?

Luan García: en rehabilitación tras ser operado de una lesión grave del tendón.

Alexis Vega: sigue con una extraña lesión muscula que lo alejó de las canchas desde las últimas jornadas de la fase regular. El extremo izquierdo tomará la decisión sobre si juega o no.

Alexis Vega | Jam Media/GettyImages

¿Qué jugadores tiene sancionados Toluca?

Robert Morales: se fue expulsado en el tiempo añadido de la final de Ida por un supuesto pisotón sobre Joaquim, una acción que fue catalogada de polémica.