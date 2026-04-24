Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Atlas

Las Águilas del América lograron lo que pocos creían, sumaron dos victorias de forma consecutiva frente al bicampeón Toluca y León para estar cada vez más cerca de lograr su estancia en la Liguilla, donde todavía es acechado por Atlas, Tigres, Tijuana y León.

Érick Sánchez marcó ante La Fiera | Jam Media/GettyImages

El equipo azulcrema es sexto de la clasificación con 25 puntos, y aún puede aspirar al quinto peldaño si los Diablos Rojos no vencen, y precisamente su rival en la última jornada del Clausura 2025 son los Rojinegros, con 23 unidades y que también quieren su invitación para la Fiesta Grande. Sin embargo, un empate o una derrota no les serviría de mucho si los regios, fronterizos y esmeraldas ganan su cotejo, lo que significaría su eliminación.



Para muchos aficionados, periodista y más, estaba llegando a su fin la era del brasileño André Jardine, pero en la recta final supo cómo mover sus fichas para estar cerca de una nueva Liguilla, donde todo podría pasar. Pese a no haber podido conquistar la Copa Campeones de la CONCACAF, un nuevo título de Liga MX podría darle oxígeno puro para mantener su proyecto a flote.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

La lista sigue encabezada por el guardameta Luis Malagón, así como por el delantero chileno Víctor Dávila y el capitán Henry Martín, mientras Dagoberto Espinoza está cerca de volver a la acción.

Dagoberto Espinoza está cerca de regresar | Manuel Velasquez/GettyImages

Se debe recordar que Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y volvería hasta dentro de nueve meses. En el caso de Dávila, el andino tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras La Bomba es víctima de un desprendimiento del tendón, acompañado de rotura total, por ello, no hay fecha exacta para su retorno. Finalmente, Dagoberto dejó atrás su rotura de ligamento cruzado anterior y ha cumplido un mes entrenando con el grupo, por lo que su retorno sería dentro de tres semanas aproximadamente, es decir, para la Liguilla.

¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?

Luego que Henry Martín cumpliera su partido de castigo tras el conato de bronca ocurrido frente a Toluca, los emplumados ya no tienen a nadie en la ‘congeladora’, sin embargo, el brasileño Rodrigo Dourado tiene cuatro tarjetas amarillas y si recibe una más, se perdería el inicio de la Liguilla.

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