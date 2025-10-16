Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Cruz Azul

Con el fin de la Fecha FIFA de octubre, se reanudan las actividades del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y el próximo sábado 18 de octubre hay plato fuerte porque se viene una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que son serios candidatos para hacerse con el título.

Para la Fecha FIFA, los Millonetas aportaron varios futbolistas al seleccionado mexicano, tal como Kevin Álvarez, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Luis Malagón, Ramón Juárez e Israel Reyes, pero afortunadamente todos pudieron regresar a los entrenamientos en Coapa sin ningún tipo de lesión.



Pero no todos los azulcremas corrieron con la misma suerte, ya que durante el Clásico Nacional amistoso entre las Águilas y Chivas, celebrado en los Estados Unidos y que acabó en empate 1-1, Isaías Violante salió lesionado. Fue al minuto 87 cuando el extremo izquierdo realizó un pique en corto para recuperar la pelota, provocando que sintiera dolor en la parte posterior del muslo derecho. Debido a ello, tuvo que ser sacado en camilla. El cuadro capitalino aún no informa de forma oficial que le ocurrió, pero todo parece indicar que es un desgarre muscular, así que prácticamente se pierde el Clásico Joven.

Otro que tampoco contó con mucha suerte en este parón fue el mexicoamericano Alejandro Zendejas, que fue convocado por los Estados Unidos, pero quedó descartado de los encuentros al sufrir una sobrecarga muscular. El equipo emplumado comunicó que el extremo derecho se mantendría concentrado con el Team USA hasta recuperarse, con la esperanza de tenerlo listo para el encuentro frente a los celestes.



La lista de lesionados en el Nido siguen en aumento. Aparte de Violante, el técnico brasileño André Jardine no cuenta con el colombiano Raúl Zúñiga, Dagoberto Espinoza, Henry Martín y Jonathan Dos Santos, mientras el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Sebastián Cáceres apuntan para estar recuperados.

Afortunadamente para el América, no tiene ningún suspendido, pero tanto Zendejas como Cáceres deben andar con cuidado porque ya tienen cuatro tarjetas amarillas y de ver una más, recibirán un partido de castigo.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Alejandro Zendejas: sobrecarga muscular.



Isaías Violante: desgarre muscular en el muslo derecho.



Henry Martín: esguince en la rodilla izquierda.



Jonathan Dos Santos: desgarre en el gemelo medial.



Dagoberto Espinoza: rotura de ligamento cruzado.



Álvaro Fidalgo: golpe en la rodilla derecha.



Raúl Zúñiga: desgarre de isquiotibiales en la pierna derecha.