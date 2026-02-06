Lesionados y suspendidos del América para enfrentar a Rayados

Las Águilas del América cumplieron con su tarea entre semana al arrancar con el pie derecho su participación en la Copa Campeones de la CONCACAF, luego de vencer de visita 1-2 al Olimpia de Honduras gracias a las anotaciones del chileno Víctor Dávila y Ramón Juárez, así que para la vuelta un empate o una derrota por la mínima les bastará para estar en la siguiente ronda.

¡La preventa para la Jornada 5 ya está disponible! 🦅



J5 ⚔️ América vs. Monterrey

💳 Preventa Azulcrema: https://t.co/Q4LFtMpPfB

🚨 Al adquirir tu boleto para este juego, obtendrás 40% de descuento para el partido de Concacaf contra Olimpia.



Obtén acceso a la preventa con el… pic.twitter.com/oshkG6axKK — Club América (@ClubAmerica) February 2, 2026

Y ahora, el técnico brasileño André Jardine y sus pupilos tienen la mirada puesta en su siguiente compromiso del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, aunque ya sin tanta presión al haber conseguido su primera victoria y sus primeros goles tras no poder hacerlo en las tres primeras fechas del semestre. Su encuentro de la Jornada 4 será ante Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 7 de febrero, una buena prueba para el club azulcrema.



Para este compromiso, los de Coapa no contarán de nuevo con Israel Reyes. Desde finales de diciembre, el defensor y lateral presentó una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos, con su tiempo de recuperación quedando sujeto a su evolución. Junto a él, Dagoberto Espinoza sigue su rehabilitación.



La buena noticia para los capitalinos fue que el extremo derecho mexicoamericano Alejandro Zendejas por fin pudo ver acción al haber entrado de cambio en la Concachampions, además el atacante Isaías Violante ya apareció en el banquillo después de haber superado su lesión muscular del bíceps femoral derecho.

Israel Reyes | Hector Vivas/GettyImages

Con respecto al tema de los suspendidos, el Ave no tiene ninguno, pero ha comenzado la acumulación de tarjetas. El brasileño Rodrigo Dourado ya tiene dos e Israel Reyes ha recibido una, lo mismo que Patricio Salas y Érick Sánchez.



Finalmente, dos casos que llamaron la atención fue que el defensor Ralph Orquín no fue requerido para el certamen internacional, sin saber si algo tendría que ver el hecho de no querer renovar con los Millonetas. Sumado a ello, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre tampoco estuvo en el banquillo, recordando que se hablado mucho de su posible partida hacia los Tigres, algo que podría caerse debido a las bajas presentadas en el Nido.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Israel Reyes: lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos.



Dagoberto Espinoza: en recuperación tras rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Ninguno

