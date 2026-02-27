Lesionados y suspendidos de América para enfrentar a Tigres

La Liga MX continúa con la Jornada 8 del Clausura 2026, el cual sigue liderando Chivas pese a haber perdido el invicto ante el sublíder Cruz Azul, pero por el otro lado están aquellos que se están jugando las posiciones que dan acceso a la Liguilla y ahí están el América y los Tigres.

Enfoque y esfuerzos pensando en el América vs. Tigres. 🫡 pic.twitter.com/fzzJiEb0ZU — Club América (@ClubAmerica) February 25, 2026

Si el campeonato acabara en estos instantes, tanto las Águilas como los felinos tendrían los dos últimos boletos a la Fiesta Grande porque son séptimas y octavos de la tabla, respectivamente, recordando que el famoso y siempre cuestionado Play-In llegó a su fin. Es por ello que se estarán jugando más que tres puntos en el Estadio Ciudad de los Deportes, esté sábado 28 de febrero.



Los de Coapa lograron recuperar algo de ánimo tras haber goleado 0-4 al Puebla en la fecha pasada, encuentro donde el brasileño Raphael Veiga logró su primera anotación como americanista, abriendo el camino para la vapuleada.



En la fecha pasada, el mexicoamericano Alejandro Zendejas no fue convocado debido a que presentó molestias musculares, sin embargo, estaría listo para volver al ruedo ante los regios, al menos así lo reportó ESPN a través de Adriana Maldonado, lo que sin duda es una gran noticia para la afición azulcrema. No obstante, es posible que el técnico brasileño André Jardine no quiera apresurarlo ni arriesgarlo, por lo que podría comenzar desde el banquillo y entrar dependiendo la situación del encuentro.

Listo ✅ Zendejas!



Parece ser que Alejandro Zendejas irá a la banca este sábado y tendrá minutos frente a Tigres.



América puede ir con carro completo para enfrentar al conjunto del norte. pic.twitter.com/SNvWj2daHH — 1️⃣6️⃣109 Años Grandeza🏆🏆🏆 (@EstiloDeVidaCA) February 25, 2026

Quien también retornó a los entrenamientos fue Alan Cervantes, que tampoco pudo ser partícipe de la goleada frente a La Franja. El volante había sufrido una lesión en el aductor, pero ya habría dejado atrás las molestias físicas para trabajar al parejo de sus compañeros. Sin embargo, por ahora el contención seguiría sin ser convocado porque debe completar la última parte de su recuperación, así que su posible fecha de retorno sería hasta el 8 de marzo para la Jornada 10.



Por último, Dagoberto Espinoza poco a poco se acerca a su regreso a las canchas tras haber estado un largo tiempo fuera de circulación por su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El lateral derecho estará de regreso a mediados de marzo, pues ya superó su lesión y sólo le falta que retome confianza en su rodilla, para así comenzar sumando minutos con la sub-23.



Finalmente, los que fueron convocados con la selección mexicana para enfrentar a Islandia este miércoles 25 de febrero podrían recibir descanso e iniciar en el banquillo, dependiendo la decisión del cuerpo técnico. Ese es el caso del arquero Luis Malagón, el defensa Israel Reyes, el mediocampista Érick Sánchez y el mediocentro Alexis Gutiérrez.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Jugador Lesión Estado Fecha posible de regreso Alan Cervantes Desgarro en el aductor Superado y trabajando al parejo de sus compañeros 8 de marzo Dagoberto Espinoza Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Parte final de la rehabilitación 15 de marzo

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

La buena noticia para el Ave es que no tiene castigados, incluso contra Puebla sólo Aarón Mejía vio el cartón preventivo. En la sumatoria de amarillas, solamente el brasileño Rodrigo Dourado tiene dos.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX