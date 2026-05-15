Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentar al Cruz Azul en las semifinales de vuelta del C2026

Chivas y Cruz Azul igualaron 2-2 en el Estadio Banorte Azteca, en el primer episodio de las semifinales de Ida del Clausura 2026, de la Liga MX, sin embargo, el partido dejó mucho enfado en la afición visitante debido a la polémica que se hizo presente, lo cual terminó beneficiando al rival de cara a la vuelta en el Estadio Jalisco.



Nuevamente Santiago Sandoval se lució porque se encargó de anotar el primer tanto de las semifinales aprovechando un rebote que dejó el arquero colombiano Kevin Mier tras un disparo de Ricardo Marín. No obstante, Carlos Rodríguez halló el empate al querer mandar un centro que terminó convertido en gol. Para la segunda parte, Ángel Sepúlveda aplicó la ‘Ley del Ex’ luego de cabecear un centro de Miguel Gómez. Empero, el árbitro Maximiliano Quintero marcó un dudoso penal a favor de los locales por una supuesta falta de Bryan 'Cotorro' González sobre el nigeriano Osinachi Ebere, el cual convirtió desde el manchón penal, aunque eso causó ruido ya que el africano pudo haberse ido expulsado desde antes por una fuerte plancha sobre el tobillo de Diego Campillo, mas el VAR hizo mutis.



Eso no fue lo único lamentable para el Guadalajara, ya que dos elementos titulares están en tela de juicio para poder participar el próximo sábado. Primero, Efraín Álvarez no regresó al complemento y se pudo observar como le colocaban hielo en la pierna desde el banquillo. Posteriormente, Richard Ledezma recibió una dura barrida por detrás por parte de Amaury García, la cual le impidió continuar, pidiendo su salida en los minutos finales para ser atendido con hielo en el tobillo.

Ángel Sepúlveda celebra su gol con sus compañeros | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

En la lista está Daniel Aguirre, delantero convertido en defensa que fue titular a lo largo del semestre. En la última jornada, el ex LA Galaxy sufrió un pinchazo en el muslo izquierdo que terminó siendo un desgarre. El pronóstico era de tres semanas, por lo que no estará disponible el sábado, aunque hay lejanas posibilidades de que pueda reaparecer en una hipotética final.



Efraín Álvarez como Richie Ledezma no sufren graves lesiones y podrían estar presentesen el partido del sábado, lo cual es una buena noticia para el técnico argentino Gabriel Milito, que ha tenido que estar batallando para armar su parado luego de las cinco ausencias por selección nacional.

Efraín Álvarez | Jam Media/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Daniel Aguirre Desgarro muscular Descartado Mediados o finales de mayo

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Afortunadamente no hay nadie en la ‘congeladora’ por parte del Guadalajara. En la ida solamente fueron amonestados Ledezma, Marín y El Cuate Sepúlveda.

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