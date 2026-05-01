Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentar a los Tigres

Chivas está en un grave aprieto porque a pesar de haber sido superlíder gran parte del Clausura 2026, de la Liga MX, ahora debe enfrentar la Liguilla sin varios de sus mejores hombres, entre la convocatoria de la selección mexicana y lesionados. Debido a todo esto, el técnico argentino Gabriel Milito deberá tomar decisiones importantes sobre quiénes serán sus titulares.

'Hormiga' González y Brian Gutiérrez fueron citados por la selección | ULISES RUIZ/GettyImages

Este sábado 2 de mayo, el Guadalajara visita a los Tigres en el Estadio Universitario, un rival que no debe traerle buenos recuerdos, ya que apenas el pasado 11 de abril se vieron las caras en la Jornada 14, en el mismo recinto, con los locales vapuleando 4-1 a través de un doblete el argentino Juan Brunetta, más dianas de su compatriota Ángel Correa y el uruguayo Rodrigo Aguirre.



De entrada, los elementos rojiblancos que fueron citados por El Tricolor para la concentración en el CAR previo al mundial son cinco, cuatro de ellos normalmente titulares: el arquero Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Armando ‘Hormiga’ González, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y el capitán Luis Romo.



Afortunadamente para el cuerpo técnico, aunque no tanto para los jugadores, Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda no fueron requeridos, evitando que el Rebaño Sagrado estuviera aún más debilitado.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Gabriel Milito platica con Dani Aguirre | Simon Barber/GettyImages

De acuerdo con el periodista Jesús Hernández, José Castillo seguiría con problemas físicos y por ello estaría descartado para el encuentro, por lo que su baja podría ser suplida con Miguel Tapias, Ángel Chávez o Gilberto Sepúlveda.



En el ‘hospital’ también está Dani Aguirre, que fue titular indiscutible a lo largo del semestre. El defensa se lesionó en la última jornada y se escatima que estará entre tres y cuatro semanas fuera, así que sólo regresaría en caso de una hipotética final. Según el periodista Alex Ramírez, el ex LA Galaxy presenta un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

A lo largo del semestre, algunos rojiblancos fueron suspendidos por acumulación de tarjetas como Romo, Ledezma, Aguirre y Omar Govea, mientras Rubén González y Gutiérrez estuvieron a nada de llegar a su quinta tarjeta. La buena noticia para los tapatíos es que no tienen ningún castigado.

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