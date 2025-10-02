Lesionados y suspendidos del Club América para enfrentarse a Santos Laguna

El Club América, dirigido por André Jardine, ya prepara su próximo compromiso de la Liga MX frente a Santos Laguna con un ojo puesto en la tabla y el otro en el parte médico.

Las Águilas han lidiado con varias ausencias importantes en las últimas semanas, y de cara a la Fecha 12, el panorama comienza a esclarecerse con un posible regreso y la duda latente de su máximo referente en el ataque.

Mientras que en el aspecto disciplinario el equipo llega sin problemas, la enfermería sigue siendo un tema de conversación en Coapa con cuatro jugadores en distintas fases de recuperación.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jugadores lesionados del Club América para la Jornada 12 del Apertura 2025:

Igor Lichnovsky: el regreso en la defensa

El defensor chileno es quien presenta el panorama más alentador y tiene las mayores posibilidades de volver a la convocatoria esta semana. Tras ausentarse de los partidos contra San Luis y Pumas debido a una sobrecarga muscular, parece que las molestias han quedado atrás.

El cuerpo técnico buscará reincorporarlo al trabajo con el resto del grupo durante la semana para confirmar su disponibilidad.

Henry Martín: la gran duda en el ataque

La situación del capitán americanista se definirá en los próximos días. La evolución de su esguince de rodilla ha sido favorable, cumpliendo los pronósticos iniciales que estimaban tres semanas de baja.

Sin embargo, dentro del club no descartan la posibilidad de guardarlo para el partido contra Santos. Esta estrategia le permitiría aprovechar la próxima fecha FIFA para extender su recuperación un par de semanas más y asegurar su regreso en plena forma para el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Rodrigo Aguirre ya estará listo para el partido vs Santos tras el golpe recibido en el rostro. | Leopoldo Smith/GettyImages

Bajas confirmadas del América vs Santos

André Jardine ya sabe que no podrá contar con dos de sus futbolistas, uno de ellos por una lesión de larga duración.

Jonathan dos Santos: el mediocampista se encuentra fuera de circulación debido a un desgarre en el gemelo. Actualmente está en una etapa de rehabilitación que le impidió trabajar con el equipo la última semana. Aunque se espera que intente reintegrarse a los entrenamientos en los próximos días, el panorama luce desfavorable y todo apunta a que su regreso se dará también después de la fecha FIFA, en el partido contra Cruz Azul.

Dagoberto Espinoza: el canterano sufrió la lesión más grave del plantel. Se confirmó una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante el partido contra Monterrey. Su tiempo de recuperación se estima que será de entre seis y ocho meses, dependiendo de su evolución.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/OyBFSCC1QS — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2025

Sin suspendidos en el América para la Jornada 12

En el aspecto disciplinario, el Club América recibe buenas noticias. El equipo no reporta jugadores sancionados por acumulación de tarjetas amarillas ni por expulsiones, por lo que André Jardine tendrá a todos sus elementos disponibles que no estén en el parte médico.

