Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse al América

Tras el parón por la Fecha FIFA, el Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, reanuda sus acciones y lo hace con un platillo fuerte, el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, dos equipos que lo dejarán todo en la cancha porque son serios candidatos a llevarse el título.

¡Azules! 👀



Revisen su correo y estén pendientes de la preventa para el Clásico Joven. 💙



¡Juntos en el Olímpico Universitario! 🚂#AzulDePorVida pic.twitter.com/DA11v81TzK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 12, 2025

Para la Fecha FIFA, La Máquina aportó jugadores a la selección mexicana: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Chiquete Orozco y Jorge Sánchez, además que Colombia llamó a Willer Ditta y Kevin Mier, mas todos los futbolistas pudieron regresar con bien a los entrenamientos en La Noria. Con la eliminación del combinado mexicano sub-20 en el Mundial de la categoría, Emmanuel Ochoa, Amaury Morales y Mateo Levy han vuelto, aunque este último seguirá en observación tras haber sufrido una conmoción cerebral en la fase de grupos.



Si bien el equipo cementero no tiene bajas por lesión sí tiene castigados para este importante compromiso. El defensa argentino Gonzalo Piovi, que apenas la semana pasada renovó su vínculo con el club, vio una tarjeta amarilla en su último partido de Liga frente a los Tigres para llegar a cinco amonestaciones, ganándose un juego de suspensión.

🚨 Baja sensible para Cruz Azul



Gonzalo Piovi no jugará el Clásico Joven ante América 😔

El defensa argentino llegó a su quinta amarilla del torneo tras el partido contra Tigres y deberá cumplir un juego de suspensión. #RF pic.twitter.com/2n3j1k4MvO — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) October 7, 2025

Debido a esta baja, el técnico argentino Nicolás Larcamón podría utilizar como central a Chiquete para hacer pareja con Ditta, aunque también hay posibilidades de ver a Lira en dicha posición, así como a Sánchez u Omar Campos.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Mateo Levy: en recuperación tras sufrir una conmoción cerebral.



Andrés Montaño: ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Gonzalo Piovi: acumulación de tarjetas amarillas.