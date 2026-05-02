Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Pumas

Tendremos una edición más del Clásico Capitalino y será en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el primer capítulo se llevará a cabo este domingo 3 de mayo a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México) desde el Estadio Banorte.

Las Águilas se clasificaron en octavo lugar de la clasificación general, luego de caer en casa 0-1 frente al Atlas FC y se medirán al líder de la clasificación general el cuadro auriazul que sumó 36 unidades y solo tuvo una derrota en el certamen.

De esa manera, les compartimos la información de los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto azulcrema para este partido en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Cabe mencionar que, el cuadro azulcrema ya tiene una baja titular para toda la Liguilla en la defensa, debido a que Javier Aguirre convocó a Israel Reyes a la Copa del Mundo 2026 y estará concentrado desde ya en el Centro de Alto Rendimiento.

Lesionados del América para enfrentarse a Pumas

Malagón está en recuperación | Hector Vivas/GettyImages

La lesión de Luis Ángel Malagón sigue para largo, el portero tricampeón con el Ave se rompió el tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 frente al Philadelphia Union y por esa razón, se perderá la Copa del Mundo 2026 a la cual estaba por acudir como primer o segundo portero. En estos momentos se encuentra en rehabilitación y posiblemente lo veamos de vuelta en las canchas hasta el próximo año.

También el atacante chileno, Víctor Dávila salió lesionado del partido ante Juárez después de una jugada donde sin intervención de otro jugador terminó con la pierna atorada en el césped y la rodilla derecha perdió su posición natural.

El sudamericano tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ocho meses fuera tras la lesión de rodilla sufrida a principios de marzo.

Dagoberto Espinoza sufrió la misma lesión, una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda desde finales del septiembre del 2025. El jugador se mantiene en recuperación y su regreso está cada vez más cerca.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Luis Ángel Malagón Talón de Aquiles En rehabilitación 9 a 10 meses Víctor Dávila Ligamento cruzado anterior de la rodilla Recuperación 7 a 9 meses Dagoberto Espinoza Ligamento cruzado anterior de rodilla Recuperación Principios de mayo.

Suspendidos del América para enfrentarse a Pumas UNAM

André Jardine no tendrá ausentes por sanción | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de Ciudad Universitaria por motivos de sanción.