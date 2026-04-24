Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Tijuana

El sábado 25 de abril del 2026, en la cancha del estadio Akron, el Club Deportivo Guadalajara recibirá la visita de los Xolos de Tijuana, para el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2026.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara serán el equipo que más selecccionados nacionales aporten al próximo Mundial 2026. Un verdadero orgullo para todos sus aficionados, pero también un gran problema para Gabriel Milito, que tendrá que afrontar la fiesta grande del fútbol mexicano sin sus principales figuras.

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUEBLA | ULISES RUIZ/GettyImages

Es por eso que buscan cerrar en lo más alto de la tabla general, algo que no ocurre desde el Apertura 2011. Esto les permitiría contar con el factor de la localía a su favor en cada una de las llaves. Algo fundamental en cuartos de final y semifinales, donde la primera regla de desempate es precisamente la posición en la tabla.

A continuación, te dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para este último compromiso previo a la Liguilla.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Tijuana

Omar Govea podría reaparecer hasta la Liguilla para no acelerar su recuperación | Jam Media/GettyImages

El Rebaño Sagrado ha trabajado muy bien el tema físico a lo largo del semestre tomando en cuenta que han sido base de la selección mexicana y que son líderes gracias a su gran esfuerzo físico, en la recta final de la fase regular no están batallando con elementos lesionados en gran cantidad salvo casos específicos.

Los jugadores que recientemente están fuera de circulación por lesiones musculares son: Omar Govea y Ángel Sepúlveda, afortunadamente para el equipo han sido lesiones fuera de gravedad.

“Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, dijo Milito recientemente, en conferencia de prensa.

Omar Govea ya podría estar listo para jugar, pero es altamente probable que el estratega argentino prefiera darle descanso de cara a la liguilla por el campeonato mexicano.

En el caso de Ángel Sepúlveda dependerá su físico a mitad de semana, si no lo esperarán igual hasta los cuartos de final de ida por el torneo de Clausura 2026.

Jugador Lesión Estado Tiempo estimado de recuperación Omar Govea Lesión muscular Recuperación Una semana Ángel Sepúlveda Sobrecarga en abductor Recuperación Una semana

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Necaxa

El conjunto tapatío no presenta a ningún jugador que se ausentará este juego ante el conjunto fronterizo debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

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