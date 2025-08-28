Lesionados y suspendidos de Chivas vs Cruz Azul en la Jornada 7 del Apertura 2025

Está por jugarse la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX y es ahí donde las Chivas de Guadalajara recibirán en el Estadio Akron al Cruz Azul, encuentro a realizarse este sábado 30 de agosto en punto de las 19:00 horas del Centro de México.

El Rebaño Sagrado llega en condiciones deplorables pese a haber sacado un punto que parecía casi perdido contra los Xolos de Tijuana, situación que los tiene hoy con apenas 4 unidades conseguidas de 15 posibles, esto a sabiendas de que aún tienen pendiente su partido de la primera fecha del certamen contra Tigres de la UANL.

Por su parte la Máquina Celeste se encuentra en un plano completamente diferente al rojiblanco, ya que marchan invictos en el balompié mexicano: tienen cuatro triunfos y dos empates, lo que los deja con 14 puntos de 18 posibles para ellos en la tercera posición de la tabla general.

Lesionados y suspendidos de Chivas de Guadalajara para la Jornada 7 del Apertura 2025

Desde el arranque de la semana se comenzó a hablar de las bajas que tendrá el Guadalajara por el microciclo de Javier Aguirre en selección mexicana, entre las cuales está Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan Gonzalez, Luis Romo y Armando González, quienes se encuentran en concentración.

A esto se le sumo, de acuerdo a reportes de TUDN, la posible baja de Richard Ledezma y Daniel Aguirre, quienes posterior al encuentro en el que empataron a tres tantos contra los Xolos de Tijuana, comenzaron entrenamientos específicos para recuperarse de temas aparentemente musculares.

