Lesionados y suspendidos de Chivas vs Necaxa por la Jornada 10 del Apertura 2025

El próximo martes 23 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán la visita de los Hidrorayos del Necaxa, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

Para este compromiso, el Rebaño Sagrado sufrirá tres bajas sensibles, que el propio estratega de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el argentino Gabriel Milito, las confirmó al término de la derrota frente a los Diablos Rojos del Toluca, en la fecha anterior.

Los futbolistas de la escuadra rojiblanco que quedarán fuera del próximo partido, serán Roberto: el 'Piojo' Alvarado, Érick Gutiérrez y Rubén González. Los primeros dos, por un tema de lesión. El 'Oso' González, como consecuencia de la tarjeta roja sufrida al minuto cincuenta, en el duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca.

“(Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez) lamentablemente por lesiones no pudieron estar en estos últimos dos partidos. Para el próximo partido, Piojo está totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo. Ya para el siguiente (ante Puebla) a lo mejor Guti esté, Piojo no lo tengo tan claro. Hoy recuperamos a (Omar) Govea, pero perdimos al Oso (González)”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

¿Cómo llegan ambos equipos a este compromiso?

Tanto Chivas como Necaxa se encuentran en la parte baja de la tabla general, con nueve y ocho puntos respectivamente. Chivas sufrió una dura goleada a manos de los Diablos Rojos del Toluca en la fecha anterior, por un contundente marcador de 3-0. Necaxa, por otro lado, venció 1-0 al Puebla el pasado viernes, en el duelo correspondiente a la fecha número nueve por el torneo de Apertura 2025.

