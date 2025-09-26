Lesionados y suspendidos de Club América para enfrentarse a Pumas

Este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas de la Ciudad de México se llevará a cabo el encuentro entre el Club América y el Club Universidad Nacional correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto de las águilas llegará tras un triunfo a mitad de semana 0-1 frente al Atlético de San Luis y con ello siguen en zona de clasificación en la cuarta posición de la tabla general con 21 puntos.

Por su parte, el cuadro universitario cayó 3-1 frente al FC Juárez y son novenos de la clasificación con 13 unidades.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y suspendidos del cuadro azulcrema para su compromiso ante el cuadro felino en una edición más del Clásico Capitalino.

Lesionados y suspendidos de América en la Jornada 11 de la Liga MX

América 🦅



Así salió Rodrigo Aguirre tras el partido ante Atlético de San Luis.



Se le realizaron todos los estudios y se descarta fractura en el rostro del “Búfalo”, aunque sí tiene la zona del ojo derecha muy inflamada.@futpicante pic.twitter.com/sh1X246Jqr — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) September 25, 2025

El conjunto dirigido por André Jardine se encuentra como cuarto lugar del Torneo Apertura 2025 y después de 10 jornadas disputadas en el campeonato mexicano de Primera División solamente han perdido en una ocasión.

En cuanto al tema de sanciones, el cuadro local estará libre de ellas. Y en el tema de lesionados, para su mala fortuna parecen un hospital.

Imágenes que le duelen al americanismo. 😫



Malagón y Zendejas preocupados por la gravedad de la lesión de Dagoberto, el canterano tuvo que salir en camilla y con lágrimas en los ojos. 😥💔🦅 pic.twitter.com/LfysgSpVzD — Esto en Línea (@estoenlinea) September 21, 2025

Rodrigo Aguirre, Dagoberto Espinoza, Henry Martín y Jonathan dos Santos, están fuera de circulación.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



América informó que jugador Jona dos Santos presentó un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha. 🏥



Nueva baja para el Club. La edad ya empieza a ser un factor para el estado físico de Jona. 😔



¿Cómo lo ven, águilas? 🤔 pic.twitter.com/00ds1yDT9V — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 19, 2025

Rodrigo Aguirre es duda por un golpe y Dagoberto Espinoza estará de regreso hasta el próximo año, además, Henry Martín y Jonathan dos Santos son una incógnita y sus físicos han dado mucho de que hablar. Este último sufrió un desgarre en el gemelo medial de la pierna derecha.

