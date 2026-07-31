Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar al Atlante

Joel Huiqui sigue con un paso increíble como técnico de Cruz Azul, ya que no ha conocido la derrota desde que tomó las riendas previo a la Liguilla del Clausura 2026, de la Liga MX, registrando ocho victorias y dos empates, números bastante sorprendentes para alguien con poca experiencia como estratega de Primera División.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 🕷️💙 pic.twitter.com/pOBRNekOIU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 29, 2026

El timonel quiere mantener ese buen paso, por ello deberá sacar los tres puntos frente al Atlante, el próximo sábado 1 de agosto en el Estadio Banorte Azteca, inmueble que precisamente sirve de hogar para los dos capitalinos, los cuales se enfrentaron por última vez el 9 de febrero del 2014 cuando los Potros de Hierro fungían como locales en el Estadio Quintana Roo de Cancún, sufriendo una goleada 1-4 tras un doblete de Marco Fabián.



Tal parece que el entrenador de La Máquina tiene la fortuna de su lado, pues una vez más contaría con carro completo para enfrentar la siguiente jornada, aunque muy posiblemente Erik Lira, Carlos Rodríguez, el colombiano Willer Ditta y el argentino José Paradela podrían iniciar en el banquillo porque representaron a la Liga MX en el Juego de Estrellas contra la MLS de los Estados Unidos.



Por último, se sigue hablando de la posibilidad de que el capitán Lira se vaya a Europa, pues el AS Mónaco de Francia ya habría enviado una oferta, sin embargo la directiva pide cierta cantidad de dinero a pesar que el deseo del pivote es dar el salto al charco. Del mismo modo, se sigue rumorando que el equipo busca el fichaje del defensa César Montes del Lokomotiv Moscú de Rusia, mientras el delantero nigeriano Christian Ebere todavía es acechado por el Vasco da Gama de Brasil.

Charly Rodríguez participó en el Juego de Estrellas contra la MLS | Omar Vega/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Por ahora, el extremo derecho y canterano Amaury Morales sigue siendo la única baja para el semestre tras su rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Se debe recordar que este tipo de lesiones lleva un tiempo estimado de recuperación de entre seis y nueve meses.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

No hay elementos castigados, sin embargo, ya comenzó la acumulación de tarjetas, aun cuando falta mucho para que alguien acumule cinco nunca está de más saber quiénes ya tienen cartones preventivos. En la Jornada 1, Charly se pintó de amarillo, mientras en la segunda le tocó ser amonestado a Luka Romero y al delantero argentino Nico Ibáñez.