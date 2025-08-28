Lesionados y suspendidos de Cruz Azul vs Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá como platillo principal el duelo entre las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul, mismo que se disputará este sábado 30 de agosto en punto de las 19:00 horas en el Estadio Akron y en el que podremos ver a dos equipos que hoy viven situaciones muy diferentes.

Los dirigidos por Nicolás Larcamon se mantienen invictos y llegaron a cuatro triunfos y dos empates este certamen, mientras que los de Gabriel Milito suman apenas una victoria, por un empate y tres descalabros.

Además del bueno momento por el que atraviesan los cementeros, las buenas noticias llegan por todos lados y es que se acaba de anunciar previo a este encuentro la renovación de Lorenzo Faravelli por un año más, así que la plantilla estará por demás completa en búsqueda de conseguir otro título en el balompié mexicano.

Uno de nuestros motores en el mediocampo sigue siendo Azul. 💙



Lolo Faravelli seguirá defendiendo nuestros colores con entrega, inteligencia y corazón.



¡Vamos juntos por más! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/UFdSkmKMVG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 26, 2025

Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para la Jornada 7 del Apertura 2025

Uno de los secretos para que el conjunto cementero se encuentre entre los primeros lugares de la clasificación general y sea uno de los favoritos al título es su gran capacidad de juego limpio y el trabajo del cuerpo técnico para evitar lesiones en su plantilla.

Hoy por hoy el único jugador que está fuera el resto del torneo es Andrés Montaño, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado, de ahí en fuera es un plantel sano y si hablamos del Fair Play, la Máquina hoy tiene solo 11 amonestados y un expulsado en todo lo que va del Apertura 2025.

Más noticias sobre la Liga MX