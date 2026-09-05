Lesionados y suspendidos de Cruz Azul vs Santos Laguna

Cruz Azul enfrenta a Santos Laguna este domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte para la Jornada 7 del Apertura 2026. El actual campeón del fútbol mexicano está en estos momentos fuera de los puestos de Liguilla, ya que es décimo de la clasificación, así que debe aprovechar que recibirá en casa a un adversario que no ha sabido ganar a lo largo de seis fechas.



La buena noticia para el técnico Joel Huiqui es que contará una vez más con Erik Lira, quien vio frustrado su sueño de jugar en Europa, ya que el AS Mónaco de Francia no logró liberar una plaza de extranjero a tiempo, aun cuando el pivote ya había presentado exámenes médicos y tenía todo arreglado para jugar en la Ligue 1.



Del mismo modo, La Máquina dio a conocer el fichaje de Alan Mozo, quien podría sumar minutos en este mismo compromiso. El lateral derecho estuvo cedido el último torneo con el Pachuca desde las Chivas, quienes habrían vendido en forma definitiva al defensor, que espera recuperar el nivel que alguna vez tuvo.

5️⃣ encuentros en Septiembre 📆 pic.twitter.com/sUu26wsWC5 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 1, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

🚂🚨 MÁS LESIONADOS EN CRUZ AZUL.



Cristian Jiménez sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que será baja del equipo.



Mientras que Levy presenta una lesión en el menisco.



La Máquina sigue sumando problemas físicos en este inicio de torneo.… pic.twitter.com/wWWW2RmxRq — Gerardo González (@gerardoo_gh) August 27, 2026

En el hospital continúan los argentinos Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, sin embargo, es posible que vuelvan a las andadas este domingo, por lo que la duda sigue en el aire. El defensa argentino sufrió una lesión en el isquiotibial derecho, mientras el lateral izquierdo tenía una fascitis plantar, pero al parecer habrían evolucionado de forma satisfactoria y podrían reaparecer.



Quien sí está fuera de circulación es el centro delantero Mateo Levy, quien tendría una lesión en los meniscos, lo cual lo dejaría fuera por varias semanas, al menos así lo reportó Gerardo González de ‘Vamos Cruz Azul’. Asimismo, el mediocampista de contención Cristian Jiménez habría presentado una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, algo que requerirá de varios meses.



Por último, el conocido caso de Amaury Morales, quien previo al torneo fue víctima de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así que su retorno se dará hasta el próximo año.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Afortunadamente para la causa cementera, no hay castigados. Hasta ahora, el capitán Charly Rodríguez acumula dos tarjetas amarillas, lo mismo que el defensa colombiano Willer Ditta.