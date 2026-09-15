Lesionados y suspendidos de Inter Miami para enfrentarse a Cruz Azul

El Inter Miami CF se mantiene como una de las mejores franquicias de la Conferencia Este, pero sigue muy alejado del Nashville SC y no consiguen tomar esa regularidad positiva que han tenido en otros momentos.

Por eso esperan que la final del Campeones Cup les devuelva algo de alegría y motivación este miércoles 16 de septiembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

El cuadro de las Garzas llega con tres empates consecutivos en el torneo local Atlanta United (2-2), Chicago Fire (1-1) y Nashville SC (2-2) y aunque son sublíderes de la Conferencia Este son 9 unidades de diferencia sobre el líder Nashville.

A continuación, les damos la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos de The Herons.

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a Cruz Azul

Los jugadores que se encuentran bajo evaluación médica o descartados son:

El delantero Mateo Silvetti ha sido operado con éxito del hombro izquierdo para corregir la dislocación que sufrió durante el partido de la MLS de su club contra el Atlanta United.

El jugador comenzará ahora el correspondiente proceso de recuperación, centrado en la próxima temporada.

Desde a mediados de mayo el delantero Tadeo Allende se sometió con éxito a una artroscopia en la rodilla derecha para solucionar las molestias que venía experimentando en las últimas semanas.

Se determinó el tratamiento adecuado en coordinación con el personal médico del Club.

Por el momento, Tadeo Allende no estará disponible para los próximos partidos del equipo, y su evolución determinará el plazo para su regreso a la actividad deportiva.

Suspendidos del Inter Miami para enfrentarse a Cruz Azul

Kily González no tendrá a sancionados | Luciano Bisbal/GettyImages

El equipo de Kily González no tiene a elementos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas ni tarjetas rojas.

Pero Dayne St. Clair, Micael, Telasco Segovia y Germán Berterame se encuentran amenazados por acumulación de amonestaciones, es decir que, el siguiente cartón preventivo que reciban tendrá como consecuencia un partido de suspensión.

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