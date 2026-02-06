Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentar al América

Rayados de Monterrey evitó hacer el ridículo el miércoles al rescatar el empate 1-1 frente al Xelajú MC de Guatemala en la Copa Campeones de la CONCACAF, gracias a una diana de último momento de Jesús ‘Tecatito’ Corona, sin embargo, ahora debe voltear página para enfocarse en la Jornada 5 del Clausura 2026, de la Liga MX.

El proyecto del español Domènec Torrent sigue sin convencer, pero por ahora no hay planes de cambiar el rumbo en la dirección técnica, pero dependiendo de lo que suceda la directiva podría hacer algún movimiento más adelante. De cualquier forma, La Pandilla ahora tiene que medirse al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 7 de febrero, esperando volver a la senda de la victoria porque la fecha pasada igualó 2-2 con Xolos de Tijuana.



Para el viaje a Guatemala, el español Sergio Canales fue descartado pensando en su bienestar evitando que tuviera una sobrecarga, pero es un hecho que estaría disponible para enfrentarse a los azulcremas. Otros que no fueron requeridos por el cuerpo técnico fueron Carlos Salcedo, por una molestia en la ingle, y Víctor ‘Toro’ Guzmán, por un problema muscular, sin saber si realmente estarán listos para la Fecha 5 o se quedarán en la Sultana del Norte.



Con respecto al tema de suspendidos, los regios no tienen a nadie castigado. Afortunadamente tras cuatro jornadas disputadas, son pocos los que tienen más de una tarjeta amarilla, pues en el listado están solamente Ricardo Chávez y el argentino Lucas Ocampos.

La buena noticia para la afición rayada es que el delantero serbio Uros Djurdjevic, mejor conocido como Djuka, ya podría ver acción luego de haber cerrado su transferencia desde el Atlas del Guadalajara, tomando el sitio que dejó vacante el argentino Germán Berterame, que se fue con el Inter Miami de la MLS.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Carlos Salcedo: molestia en la ingle.



Víctor Guzmán: problemas musculares.



Luis Sánchez: en rehabilitación.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Ninguno

