Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Atlas

Este fin de semana antes del parón de dos semanas por el inicio de la Leagues Cup 2026, se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) y el Club de Fútbol Monterrey visitará el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas FC.

El conjunto albiazul viene de caer la jornada pasada, luego de medirse al Club Necaxa que los derrotó 2-1. Mientras que, el cuadro rojinegro se mantiene invicto al haber vencido 0-1 a Santos Laguna.

Para la buena fortuna del conjunto de la Sultana del Norte, han sumado a sus más recientes refuerzos y están a disposición, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers, elementos que generaron mucha expectativa y se espera que puedan destacar en el equipo.

A continuación, les compartimos la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos del cuadro de Nuevo León.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Atlas

La plantilla de Matías Almeyda ha tenido un trabajo excepcional durante la pretemporada y no han tenido lesionados y han podido recuperar a muchos de sus lesionados que tuvieron muchas molestias musculares durante el semestre pasado.

En el arranque del torneo parecen estar libres de lesiones de gravedad y tienen prácticamente a toda su plantilla a disposición.

Erick Aguirre sigue en recuperación | Jam Media/GettyImages

A excepción del defensor Erick Aguirre, lateral derecho del equipo, no ha estado entrenando al parejo de sus compañeros debido a molestias musculares.

Aguirre sigue en su proceso de recuperación y se espera su integración con el equipo en los próximos días. No estuvo en la banca en el debut de Monterrey contra Santos Laguna en casa ni ante Club Necaxa en la Jornada 2 y su ausencia se remonta a la pretemporada, desde los juegos amistosos.

¡Un Rayado entre las estrellas! ⭐



Iker Fimbres fue elegido para formar parte del All-Star Game 2026.



¡Vamos con todo, Iker! 💙⚪ pic.twitter.com/w0bkx3SZM3 — Rayados (@Rayados) July 15, 2026

Además, Iker Fimbres se ausentó de la primera práctica de la semana debido a su viaje a Charlotte, en Estados Unidos, para formar parte del equipo de la Liga MX que jugará el MLS All-Star Game.

Fimbres fue uno de los jugadores que no abandonó el equipo y viajó desde este lunes para el entrenamiento y la concentración del día previo al Skills Challenge.

Suspendidos del Monterrey para enfrentarse a Atlas

¡A LAS REGADERAS!🟥



John Stefan Medina se va expulsado, luego de la dura entrada sobre Julián Carranza y los Rayados se quedan con 10 jugadores. #Apertura2026 pic.twitter.com/3yfawXmBza — FOX (@somos_FOX) July 26, 2026

El colombiano Stefan Medina fue expulsado apenas al minuto 20 de la Jornada 2 ante el Club Necaxa, por ese motivo, el defensor no podrá estar disponible para jugar en la Fecha 3 ante los tapatíos.

Por lo que Daniel Aceves regresaría a la titularidad junto a Carlos Salcedo para hacer dupla ante los rojinegros.