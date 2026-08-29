Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse al Atlético San Luis

El técnico argentino Matías Almeyda ha arrancado con el pie derecho su gestión al frente de Rayados de Monterrey. En Liga MX, su equipo se encuentra ubicado en el séptimo lugar de la tabla general, con nueve puntos de 15 posibles. Y en la Leagues CUP, logró meterse a semifinales, gracias un golazo de Orbelín Pineda en los minutos finales contra el Chicago Fire.

Ahora, tendrán que concentrarse de lleno en su próximo partido, el cual se llevará a cabo el día domingo 30 de agosto, cuando se enfrenten al Atlético San Luis en la cancha del estadio BBVA. La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la fecha número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de los potosinos.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

#Deportes ⚽ | Alonso Aceves será baja con Rayados por lesión en el tobillo.



Alonso Aceves sufrió un esguince de tobillo ante Juárez y estará cerca de tres semanas fuera, justo cuando Rayados entra en una intensa serie de partidos.



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Daniel Aceves: ante Bravos de Juárez, el lateral izquierdo salió lesionado presentando un esguince en el tobillo, que podría dejarlo fuera de ciruclación entre tres y cuatro semanas. Su recuperación dependerá de su evolución.

Uros Djurdjevic: el serbio ha trabajado separado del grupo porque ha arrastrado molestias en la zona del pubis. El cuerpo técnico lo sigue observando para conocer cuándo podría retornar.

¿Qué jugadores tiene sancionados Monterrey?

La buena noticia para Matías Almeyda, es que no cuenta con futbolistas suspendidos para el compromiso correspondiente a la jornada número seis, cuando su equipo reciba al Atlético San Luis, en el famoso 'Gigante de Acero'.

Si bien es verdad que Rayados de Monterrey llega como claro favorito para quedarse con los tres puntos, tampoco se puede confiar. El Atlético San Luis necesita comenzar a sumar unidades para salir de la parte baja de la tabla, y enfrentar a rivales así tiende a ser sumamente difícil para la Pandilla del Cerro de la Silla.

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