Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar a Cruz Azul

El próximo sábado 4 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibirán la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la jornada número doce por el torneo de Apertura 2025.

Los dirigidos por Guido Pizarro llegan a este compromiso con dos victorias al hilo, logrando un total de cuatro anotaciones y cero goles en contra. Los cementeros, en contraste, llevan dos partidos sin ganar. Empataron 2-2 ante Querétaro y perdieron 2-0 frente a Xolos de Tijuana.

A pesar de todo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se mantiene todavía en el cuarto lugar de la tabla general, con veinticuatro puntos cosechados. Tigres UANL está tan solo un puesto por debajo de ellos, sumando un total de veintidós puntos. Por lo tanto, en caso de que Tigres logre vencer al Cruz Azul el próximo sábado, automáticamente estaría ocupando su lugar en la parte alta de la tabla general.

Tigres UANL: lesionados y suspendidos vs Cruz Azul

Otra buena noticia para los comandados por Guido Pizarro, es que prácticamente podrán contar con plantel completo para este duelo tan complicado. El único que estaba en duda era el mediocampista brasileño Rómulo Zwarg, quien sufrió un esguince, mismo que lo alejó de las canchas desde la jornada pasada.

REPORTE MÉDICO @christusmx



📌 Informamos a nuestra afición que Rômulo Zwarg sufre un esguince en el tobillo izquierdo por lo que el retorno al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/OTsX4tJ9pD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 28, 2025

No obstante, en las últimas horas se ha dado a conocer de manera extra oficial que el jugador podrá estar a disposición del 'Conde', para lo que promete ser uno de los duelos más electrizantes en lo que va de la campaña.

El único ausente será Diego Sánchez, mejor conocido como: el 'Chicha'. Esto debido a que está disputando el Mundial Sub20 con la selección mexicana de fútbol.

🟡🔵 #SeleccionadosTigres | 🇲🇽 'Chicha' Sánchez ingresó de cambio para el segundo tiempo en el empate 2-2 de @miseleccionsubs Sub 20 vs. España, en el segundo partido de Fase de Grupos del Mundial 2025.



¡Venga, 'Chicha'! 💪🏼🐯 pic.twitter.com/26IcZwjScL — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 1, 2025

En cuanto a suspendidos se refiere, Tigres UANL está completamente limpio. El único suspendido que tenían (por acumulación de tarjetas amarillas), era el futbolista uruguayo Fernando Gorriarán. No obstante, el duelo de castigo lo pagó en la jornada anterior, cuando los felinos derrotaron a los Gallos Blancos del Querétaro, en la cancha del estadio La Corregidora.

Este encuentro será sumamente especial para ambos entrenadores. Recordemos que el torneo pasado, en la primera liguilla de Guido Pizarro como director técnico, Tigres UANL dejó fuera a los Hidrorayos del Necaxa, entonces comandados por Nicolás Larcamón, por lo que seguramente verá este compromiso como una suerte de revancha.