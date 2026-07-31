Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar a Querétaro

Tigres necesita urgentemente encontrar el camino de la victoria, ya que lleva una caída y un empate. Si eso no fuera suficiente, hubo un balde de agua fría en San Nicolás de los Garza, pues el técnico argentino Guido Pizarro puso sobre la mesa su renuncia, la cual fue aceptada por la directiva.

GUIDO PIZARRO DEJA SIN ENTRENADOR A TIGRES. 🐯 ❌



Inesperadamente, Guido Pizarro dejó de ser director técnico del conjunto felino por “motivos personales”.



El argentino dirigió 74 partidos, conquistó dos subcampeonatos y dejó un balance de 33 victorias, 22 empates y 19… pic.twitter.com/gBJUl8Qhhc — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 28, 2026

Con la baja del Conde, Hernán Elizondo, técnico de la sub-21, tomó las riendas de forma interina, con Carlos Turrubiates, estratega de la sub-19, como su auxiliar. Sumado a ello, hay buenas noticias para el equipo, ya que recupera al delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien estuvo suspendido por una roja vista ante Xolos en la primera jornada, lo que obligó a que Ozziel Herrera jugara como falso ‘9’ porque no hay otros centros delanteros en la plantilla.



En la fecha pasada, la UANL se midió a San Luis en El Volcán Universitario y aun cuando ganaba con las dianas del capitán uruguayo Fernando Gorriarán y Diego ‘Chicha’ Sánchez, los visitantes les sacaron el empate 2-2 en el último minuto a través del joven estadounidense David Rodríguez.



Debido a diferentes circunstancias como la partida de Juan Purata o la presencia de Henrique Simeone con la selección sub-20, en la banca regia se vio a muchos jóvenes, quienes recibieron una oportunidad de ser convocados. A pesar de esto, hubo chance de que el defensa argentino Alan Franco pudiera debutar con el equipo, lo mismo que el canterano Antonio de María y Campos.

Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates serán los encargados de dirigir a Tigres el sábado vs Querétaro. pic.twitter.com/CzUtODNFXe — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) July 28, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Francisco Reyes y Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

Jesús Angulo – El Stitch sufrió una lesión en la rodilla izquierda que requirió una intervención quirúrgica, la cual lo dejará fuera de acción en todo el torneo.

Francisco Reyes – El ex del Atlante continúa recuperándose del desgarro que sufrió en el aductor derecho, así que permanecerá fuera de actividad.

Marco Farfán – Desde la fecha pasada se pensaba que podía ser parte del banco de suplentes, pero no fue así. Se espera que ya aparezca por fin, pues ya trabajó con el resto del grupo luego de dejar atrás sus molestias físicas causadas por la fractura en el escafoides del pie derecho sufrida en el mes de enero.

Osvaldo Rodríguez – Continúa con su rehabilitación tras la cirugía a la que fue sometido en mayo para reparar los meniscos de sus dos rodillas.

Marcelo Flores – A finales de mayo, el extremo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dejándolo fuera del Mundial con Canadá. Del mismo modo, se perderá el A2026.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

Con el retorno del Búfalo Aguirre, ya no hay ningún elemento en el club de los chicos malos, lo que significa una buena noticia para el cuerpo técnico.