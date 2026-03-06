Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Monterrey

Este sábado 7 de marzo el Club Tigres UANL recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo vencer a su acérrimo rival y mantenerse en zona de clasificación.

Esta semana fue de fecha doble y el conjunto de San Nicolás de los Garza visitó lel Estadio Cuauhtémoc para medirse al Club Puebla en la Jornada 9 lo que resultó en un completo desastre para los de Nuevo León al salir derrotados con todo y formación titular por 3-1 con anotaciones de Emiliano Gómez, Édgar Guerra y Carlos Baltazar, por los felinos marcó Juan Brunetta de penalti al 66'.

Por su cuenta, el cuadro del Cerro de la Silla recibió al Club Querétaro en el debut de Nicolás Sánchez bajo las órdenes del club tras la destitución de Doménec Torrent y les resultó de maravilla al golear 4-0 a los Gallos Blancos con un doblete de Luca Orellano, y un par de tantos más de Sergio Canales y Juan Manuel Corona.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto felino para este partido en 'El Volcán'.

Lesionados del Tigres UANL para enfrentarse a Monterrey

¡Se baja del Clásico Regio! 🚨



Fernando Gorriarán, capitán de Tigres NO jugará ante Rayados por lesión; ¿Quién lo supliría? 🇺🇾🚫🐯⚽🤠



➡️https://t.co/DNSAbz3fr8 pic.twitter.com/D21rVVLIdn — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 3, 2026

Después de la actividad frente a la Franja, el equipo tendrá salió limpio de lesionados tras los 90 minutos de acción. No obstante, el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán presentó un problema muscular que lo dejó fuera del compromiso a mitad de semana.

El capitán felino no hizo el viaje y no estuvo disponible para ese encuentro, la decisión fue tomada por el cuerpo técnico como medida preventiva. La prioridad del club es evitar agravar la lesión del mediocampista, especialmente con el calendario inmediato que incluye el esperado clásico regio este fin de semana.

Por lo tanto, después de esto y con el paso de los días, se sabrá si el capitán charrúa podrá tener actividad en el clásico más pasional de México al menos unos minutos, sin embargo, lo más seguro es que no pueda hacerrlo.

Marco Farfán sigue en recuperación | Hector Vivas/GettyImages

De igual manera, cabe recordar que, junto a él, el único elemento auriazul no disponible es Marco Farfán, quien continúa en su proceso de recuperación tras la cirugía que se le practicó hace tiempo en el pie derecho.









Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Monterrey

Guido Pizarro no tiene sancionados | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto entrenado por Guido Pizarro no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de la Pandilla por motivos de sanción.

