Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a FC Juárez

Llegó la mitad de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y tras el Clásico Regio, el Club Tigres UANL encara la Jornada 9 y visitará la frontera para cruzarse con FC Juárez este sábado 18 de septiembre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

El cuadro universitario viene de tres empates de manera consecutiva en el certamen doméstico y son el lugar 14 de la clasificación con siete unidades, por lo que están fuera de zona de Liguilla.

Mientras que, los Bravos vienen de un torneo para el olvido siendo los sotaneros con cero puntos, perdiendo sus ocho partidos del certamen.

A continuación, les dejamos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del cuadro de Nuevo León.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a FC Juárez

Recientemente, el cuadro regio tiene una crisis de lesiones con varios jugadores importantes fuera de las canchas en este torneo Apertura 2026.

🚨 MALAS NOTICIAS EN EL CAMPAMENTO FELINO 🚨



Tigres prepara lo que será el juego ante Juárez por la Jornada 9, donde el entrenador Víctor Manuel Vucetich tiene en duda a Jesús Garza para la lateral derecha, quien fue titular el sábado pasado ante Rayados.



El lateral mexicano… pic.twitter.com/8lpOCWEITt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 15, 2026

Jesús Garza arrancó la semana entre algodones por molestia en el pie derecho y Vladimir Loroña se perfila como alternativa, por lo que existe la posibilidad que sea titular por la lateral derecha.

El internacional canadiense Marcelo Flores tiene una rotura de ligamentos cruzados; se pierde todo el torneo.

El versátil zaguero mexicano Jesús Angulo sigue recuperándose de su lesión de rodilla izquierda que requiere recuperación prolongada.

Mientras que, Marco Farfán mantiene problemas persistentes y sigue en recuperación.

El lateral izquierdo Francisco Reyes se lesionó ante Santos Laguna. Se perderá lo que resta del Apertura 2026 tras ser intervenido quirúrgicamente.

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a FC Juárez

Diego Lainez fue expulsado en el Clásico Regio | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Diego Lainez fue expulsado con tarjeta roja directa al finalizar el Clásico Regio 143 contra Rayados en la Jornada 8, tras verse involucrado en un conato de bronca en la cancha.

El árbitro expulsó directamente a Diego Lainez (quien ya había salido de cambio al minuto 70) y a Gerardo Arteaga de Rayados. Aunque el club felino adelantó que buscará apelar la sanción impuesta al atacante.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX