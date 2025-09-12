Lesionados y suspendidos de Tigres vs León en la Jornada 8 del Apertura 2025

Tigres UANL se medirá ante el León este sábado 13 de septiembre en partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro tuvo un muy buen arranque de temporada, pero en las últimas tres jornadas su rendimiento ha venido a menos tras una derrota ante el América, un empate sufrido ante Mazatlán y una victoria por la mínima diferencia ante Santos Laguna.

Tigres marcha en la cuarta posición de la tabla general y buscará recobrar su mejor versión para seguir escalando posiciones.

Este fin de semana, el conjunto universitario recibirá a León en el Volcán. En sus diez duelos más recientes, los resultados han sido bastante parejos: ambas escuadras suman cuatro victorias y dos empates en este período.

A continuación te contamos qué jugadores de Tigres UANL no estarán disponibles para el duelo ante La Fiera ya sea por lesión o suspensión.

Lesionados y suspendidos de Tigres para la jornada 8

El conjunto dirigido por Guido Pizarro no tendrá ninguna baja por suspensión para el duelo ante León. Asimismo, no se preveén bajas por lesión para este fin de semana.

Jesús Angulo | Jam Media/GettyImages

Tigres UANL tiene dos buenas noticias de cara al choque ante León. La primera es que Diego Lainez y Juan Sánchez Purata, quienes fueron convocados por la selección mexicana para la Fecha FIFA de septiembre, se reintegraron a los trabajos del club y podrán tener minutos ante los esmeraldas.

La segunda buena noticia para los felinos es que podrán recuperar a Jesús Angulo. El lateral izquierdo ya se encuentra recuperado tras su cirugía de rodilla a finales de mayo.

