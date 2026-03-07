Lesionados y suspendidos del América para enfrentarse al Querétaro

Este sábado 7 de marzo, las Águilas del América hacen acto de presencia en el Estadio Corregidora para enfrentarse al Querétaro, en la Jornada 10 del Clausura 2026, de la Liga MX.

¡OTRA DERROTA EN CASA! ❌🤕⚽



América sigue sin encontrar el camino en el #Clausura2026 y, tras perder a Dávila por lesión, el gol de Zendejas no ayuda a evitar la derrota ante Juárez... 👀 pic.twitter.com/Iq9teM0PbV — Claro Sports (@ClaroSports) March 5, 2026

Los dos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar puntos. En el caso de los azulcremas, están fuera de los puestos de Liguilla tras hilar dos derrotas, aparte de los últimos cinco partidos únicamente han podido sacar una victoria. Todo esto tiene al técnico brasileño André Jardine contra las cuerdas, aunque de acuerdo a sus palabras, tiene confianza en darle la vuelta a la situación.



De entrada, los emplumados parten como grandes favoritos porque de sus últimos cinco duelos contra los queretanos, todas han sido victorias. Sumado a esto, los pupilos del chileno Esteban González apenas han logrado seis puntos de 24 posibles, motivo por el cual se ubican en la penúltima posición de la clasificación.



Una de las buenas noticias para los Millonetas es que recuperaron al mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien incluso marcó el único tanto del equipo en la derrota 1-2 frente a Juárez. Sin olvidar que el otro retorno es el brasileño Vinicius Lima, pues ya cumplió su partido de suspensión luego de haber sido expulsado en la Fecha 8 frente a Tigres. Finalmente, se debe añadir que Alan Cervantes ya estuvo presente en el banquillo al superar un desgarre en el aductor.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

De entrada, los de Coapa no contarán con el chileno Víctor Dávila, pues sufrió una aparatosa lesión que lo llevó a ser trasladado al hospital. Fue a minuto 35 cuando el delantero corrió para controlar la pelota, sin embargo, al dar un salto para amortiguar su pierna derecha de apoyo se atoró y se estiró de forma incorrecta. El resultado: ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, quedando fuera el resto del campeonato.



Del mismo modo, Isaías Violante, quien ni siquiera estuvo en la banca para el duelo entre semana, presenta una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por lo que su regreso dependerá de su evolución, aunque de entrada no se le vería en un mes.



Sobre el tema, Jardine explicó en conferencia de prensa que el extremo estaba tocado, así que no fue expuesto, lo mismo dijo sobre el colombiano Cristian Borja, aunque este último sí vio acción entrando de relevo. También expuso que el uruguayo Brian Rodríguez arrancó en la banca porque presentaba molestias, mas al final logró sumar minutos. Por último, sobre Henry Martín, al cual se le vio en el palco junto a Néstor Araujo, el estratega señaló que ya está entrenando con el balón, por lo que podría al menos aparecer en la convocatoria para el cotejo.

Jugador Lesión Estado Posible retorno Víctor Dávila Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha Descartado el resto del torneo De siete a nueve meses Isaías Violante Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha En recuperación Entre 4 y 8 semanas. Dependerá de su evolución Dagoberto Espinoza Rotura de ligamento cruzado anterior Parte final de la rehabilitación 15 de marzo

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Rodrigo Dourado | YURI CORTEZ/GettyImages

A diferencia de la fecha pasada, los azulcremas ya no tienen a ningún elemento en la congeladora. Sin embargo, el pivote brasileño Rodrigo Dourado debe tener mucho cuidado porque tiene cuatro tarjetas amarillas y si recibe una más acabará castigado.