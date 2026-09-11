Lesionados y suspendidos del partido Monterrey vs Tigres

Monterrey y Tigres se enfrentarán en la jornada 8 en uno de los partidos más esperados de todo el torneo Apertura 2026. Los Rayados y el equipo de la UANL llegan a esta edición del Clásico Regio con una urgencia de triunfo. El arranque de ambas escuadras no ha estado a la altura de las expectativas de su propia afición y la presión incrementa jornada a jornada.

Los Clásicos Regios se distinguen por ser partidos muy intensos, igualados y llenos de pasión. En sus 10 enfrentamientos más recientes, Tigres saca ligera ventaja ante Rayados: cuatro triunfos, dos derrotas y cuatro empates.

A continuación te contamos cómo llegan los dos equipos para este choque.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

La buena noticia para el equipo dirigido por Matías Almeyda es que no cuenta con elementos lesionados para uno de los partidos más importantes de la temporada.

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Rayados contará con su plantilla completa para el Clásico Regio de este fin de semana. Los albiazules no tienen futbolistas sancionados para la jornada 8.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Víctor Manuel Vucetich tendrá que seguir improvisando debido a las numerosas bajas que afronta su plantilla. Los felinos tienen varias bajas importantes a nivel defensivo, aunque la buena noticia es que podrá recuperar a Ozziel Herrera, quien tenía molestias físicas.

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Marcelo Flores: El extremo mexicano-canadiense se perderá toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado.

Francisco Reyes: El lateral izquierdo se lesionó en el duelo ante Santos Laguna y tuvo que ser operado. Se perderá lo que resta del certamen.

Jesús Angulo: El lateral y central por izquierda se perderá lo que resta del torneo tras someterse a una intervención quirúrgica.

Marco Farfán: El lateral izquierdo todavía no se recupera de su lesión y no hay actualizaciones sobre su situación.

Osvaldo Rodríguez: El lateral izquierdo está descartado por lo que resta del Apertura 2026.

Vladimir Loroña: Salió de cambio en el partido ante Santos Laguna y no hay fecha para que regrese a las canchas.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

Tigres no tiene futbolistas suspendidos para el Clásico Regio. Fernando Gorriarán estará disponible tras cumplir un partido de sanción.

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