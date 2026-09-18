Lesionados y suspendidos para el partido Rayados vs Cruz Azul

Rayados de Monterrey y Cruz Azul se enfrentan este sábado 19 de septiembre en el Estadio BBVA para la Jornada 9 del Apertura 2026, de la Liga MX. El equipo regio viene de igualar sin anotaciones contra Tigres en el Clásico Regio, quedando por ahora fuera de los puestos de Liguilla porque deambula en el doceavo sitio de la clasificación. En el caso del actual campeón, llega tras haber superado 4-3 al América en el Clásico Joven, siendo cuarto de la clasificación.

Lamentablemente para la causa de ambos equipos, no llegarán con cuadro completo porque hay bajas por lesión y suspensión. De entrada, La Pandilla no tendrá a Gerardo Arteaga por haber visto el cartón rojo al culminar el Clásico Regio tras un conato de bronca con Diego Laínez. A la vez, Carlos Salcedo y Alonso Aceves están en duda y Omar Gálvez está descartado.



Si hablamos de La Máquina Celeste, el argentino Gonzalo Piovi podría volver a la titularidad, no obstante, en el hospital se mantienen Cristian Jiménez, Mateo Levy y Amaury Morales, además en duda están Luka Romero y Omar Campos.

¿Qué jugadores tiene lesionados Rayados?

Carlos Salcedo | Maria Lysaker/GettyImages

Carlos Salcedo: lesión muscular en la pierna izquierda, en la zona del tobillo. Realizó trabajo por separado entre semana.

Alonso Aceves: esguince en el tobillo izquierdo, recordando que estaría tres semanas fuera de acción, siendo esta la última.

Omar Gálvez: llevó a cabo trabajo diferenciado por algunos inconvenientes físicos.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Rayados?

Gerardo Arteaga | Azael Rodriguez/GettyImages

Gerardo Arteaga: el lateral izquierdo fue expulsado al final del Clásico Regio por un conato de bronca con Diego Laínez.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Omar Campos | Manuel Velasquez/GettyImages

Amaury Morales: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la pretemporada y volverá hasta el 2027.

Mateo Levy: operado por una lesión meniscal en la rodilla derecha y se perdería todo el campeonato.

Cristian Jiménez: rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y estará fuera de circulación entre seis y ocho meses.

Omar Campos: el lateral izquierdo es duda por una torcedura en la rodilla derecha durante el primer tiempo de Clásico Joven.

Luka Romero: en duda porque presentó molestias musculares durante el calentamiento del medio tiempo del Clásico Joven.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

No tiene ningún castigado, pues apenas con dos tarjetas amarillas están los argentinos Nico Ibáñez y José Paradela, además de Jeremy Márquez, el colombiano Willer Ditta y Charly Rodríguez.

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