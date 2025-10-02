Lesionados y suspendidos del Real Madrid para enfrentar al Villarreal

El Real Madrid ha tenido un inicio de temporada 2025/26 casi impecable, acumulando seis victorias y una sola derrota en las primeras siete jornadas de LaLiga, además de dos triunfos en sus primeros juegos de la Champions League.

Sin embargo, el buen rendimiento del equipo merengue se ve amenazado por una crisis de lesiones que afecta gravemente a la línea defensiva y que supondrá un verdadero desafío para el entrenador Xabi Alonso en las próximas semanas.

Los merengues afrontarán sus siguientes compromisos sin poder contar con cinco piezas clave en la zaga: Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão y Dani Carvajal.

Daniel Carvajal of Real Madrid CF is seen during the La Liga... | SOPA Images/GettyImages

El parte médico del Real Madrid

La situación en la enfermería del conjunto blanco es crítica, con varias lesiones de larga y mediana duración que obligarán al cuerpo técnico a buscar soluciones alternativas.

Antonio Rüdiger : El defensa central alemán sufrió una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda durante un entrenamiento el pasado 12 de septiembre. Debido a la gravedad de la dolencia, se estima que su tiempo de baja será de entre dos y tres meses, con un posible regreso a principios de diciembre, dependiendo de su evolución.

: El defensa central alemán sufrió una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda durante un entrenamiento el pasado 12 de septiembre. Debido a la gravedad de la dolencia, se estima que su tiempo de baja será de entre dos y tres meses, con un posible regreso a principios de diciembre, dependiendo de su evolución. Trent Alexander-Arnold: El lateral derecho inglés se lesionó el 16 de septiembre en el partido de Champions League contra el Olympique de Marsella, sufriendo una afectación muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se espera que pueda reincorporarse a la plantilla para finales de octubre o las primeras semanas de noviembre.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Éder Militão : El central brasileño fue una de las víctimas del derbi madrileño del pasado fin de semana, teniendo que ser sustituido en el descanso tras una dura entrada. Por ahora, el club no ha especificado el tipo de lesión ni el tiempo de baja, pero de momento no fue convocado para el duelo de Champions League del 30 de septiembre.

: El central brasileño fue una de las víctimas del derbi madrileño del pasado fin de semana, teniendo que ser sustituido en el descanso tras una dura entrada. Por ahora, el club no ha especificado el tipo de lesión ni el tiempo de baja, pero de momento no fue convocado para el duelo de Champions League del 30 de septiembre. Dani Carvajal : El otro lesionado del derbi fue el lateral español. El parte médico confirmó una lesión en el sóleo de la pierna derecha, y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución en los próximos días.

: El otro lesionado del derbi fue el lateral español. El parte médico confirmó una lesión en el sóleo de la pierna derecha, y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución en los próximos días. Ferland Mendy: El caso del lateral francés es el más prolongado. Se lesionó de gravedad el 26 de abril en la final de la Copa del Rey, con una rotura del tendón proximal del recto anterior derecho. Después de más de cinco meses de baja, el defensor aún no tiene una fecha confirmada para su regreso a los terrenos de juego

Sin sancionados para el compromiso

A pesar del complicado panorama en el parte médico, Xabi Alonso no tendrá que preocuparse por bajas disciplinarias, ya que el equipo no cuenta con jugadores sancionados por acumulación de tarjetas o expulsiones para el próximo compromiso liguero.

