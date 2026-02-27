Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar al América

Tigres recibió un duro golpe la jornada pasada al ser remontado 1-2 por Pachuca, así que le urge volver al camino de la victoria, pero no será nada sencillo porque su próximo rival es el América, que viene de vapulear 0-4 al Puebla. De hecho, los regios perdieron por expulsión al brasileño Joaquim Pereira, quien no podrá estar presente para buscar los tres puntos en el Estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 28 de febrero en la Jornada 8 de la Liga MX.

🔜🎯 ¡Con la mira puesta en la Jornada 8! pic.twitter.com/pz9R9xtJTz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 24, 2026

La rivalidad entre regios y capitalinos ha crecido bastante con el paso de los últimos años, pero por ahora hay mucho en juego, pues a pesar de que queda mucho torneo por delante, si el semestre acabara en estos instantes, los universitarios apenas estarían entrando de panzazo a la Liguilla porque son octavos de la clasificación con diez puntos, estando debajo de los azulcremas que son séptimos y han cosechado once unidades.



Afortunadamente para el técnico argentino Guido Pizarro pudo entrenar prácticamente con carro completo, ya que las únicas bajas en la semana fueron el lateral izquierdo mexicoamericano Marco Farfán, que sigue recuperándose de su cirugía en el tobillo derecho, aparte del lateral derecho Jesús Garza, quien fue contemplado por Javier Aguirre para estar con la selección mexicana ante Islandia el pasado miércoles 25 de febrero en la ciudad de Querétaro.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Marco Farfán | Hector Vivas/GettyImages

Jugador Lesión Estado Posible fecha de regreso Marco Farfán Fractura en el escafoides del pie derecho Descartado Mediados de marzo

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

Tal como se comentó, Joaquím es el único que no estará presente por temas de disciplina, luego de ser expulsado por una falta sobre Alexéi Domínguez, ocasionando la debacle del equipo.



Ya en la sumatoria de amarillas, el mismo zaguero brasileño tiene dos cartones, lo mismo que el arquero argentino Nahuel Guzmán, el extremo derecho Diego Laínez y el central Juan Purata.

