Después de sacar una ligera ventaja sobre el Nashville SC en el GEODIS Park, gracias al solitario tanto del argentino Ángel Correa, en las semifinales de Ida de la Copa Campeones CONCACAF, Tigres ahora se preparara para encarar la Liguilla por el título del Clausura 2026.

Ángel Correa | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Este sábado 2 de mayo, los regios reciben la visita de las Chivas en el Estadio Universitario, recordando que apenas el pasado 11 de abril se vieron las caras en el mismo sitio para la Jornada 14, con los locales vapuleando 4-1 tras un doblete del argentino Juan Brunetta y tantos de Correa y el uruguayo Rodrigo Aguirre, mientras Daniel Aguirre se encargó de descontar.



Durante la semana, el lateral derecho Vladimir Loroña no vio actividad para la Concachampions, mas ya logró superar un desgarro ocurrido en los cuartos de final de ese mismo certamen, algo que lo orilló a perderse las últimas cuatro fechas de la fase regular. Y así como hay retornos, hay casos de futbolistas que no estarán a la disposición del técnico argentino Guido Pizarro.

¿Qué futbolistas tiene lesionados Tigres?

De primera instancia, se debe recordar el caso de mexicoamericano Marco Farfán, quien sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho a principios de enero, siendo operado a la brevedad. Su rehabilitación dio inicio en marzo y a mediados de abril, el lateral izquierdo comenzó a realizar ejercicios con el balón reincorporándose a los entrenamientos, mas no está disponible todavía.

Joaquim Pereira | Steph Chambers/GettyImages

Ya hablando del presente, entre semana el defensa brasileño Joaquim Pereira no estuvo con el equipo para el cotejo de Concachampions debido a molestias físicas causadas por un golpe en la pierna derecha, lo cual resultó en un desgarre, así que nuevamente quedaría fuera.



En ese mismo choque contra las Seis Cuerdas, Ozziel Herrera salió lesionado encendiendo las alarmas. Debido al problema muscular acaecido, el extremo izquierdo será otra baja para enfrentar al Rebaño Sagrado, pues están a la espera de conocer los resultados de los exámenes médicos.

¿Qué futbolistas tiene sancionados Tigres?

A lo largo de la fase regular, hubo jugadores que estuvieron suspendidos por acumulación de tarjetas como el uruguayo Fernando Gorriarán y Diego Laínez, además Vladimir Loroña estuvo a nada de llegar a las cinco, pero para el arranque de la Liguilla, no hay castigados, una buena noticia para la U.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX