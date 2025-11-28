Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentar a Tijuana

El Club Tigres UANL recibirá al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en los cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de remontar una serie que luce muy complicada.

Esto luego de que el cuadro fronterizo ganara en casa por goleada 3-0, por lo que el cuadro felino buscará por lo menos igualar el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

Los Xolos tundieron a los universitarios con anotaciones del mediocampista mexicano Kevin Castañeda al minuto 27, el delantero marroquí Mourad El Ghezouani al minuto 54 y la joven sensación mexicana Gilberto Mora para cerrar la cuenta al minuto 71.

A continuación, les dejamos con la información sobre los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Tijuana

❌ ¡VAN SIN CÓRDOVA!



🐯 Guido Pizarro dejó fuera a Sebastián Córdova de la convocatoria de Ida ante Xolos en los Cuartos de Final. pic.twitter.com/DGV00Y4QQP — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 25, 2025

Las buenas noticias para el conjunto de San Nicolas de los Garza es que todo indica que nuevamente llegarán con plantel casi completo para la vuelta en 'El Volcán'.

Esto gracias a que el descanso de dos semanas previo al comienzo de la Liguilla les benefició para recuperar a varios de sus jugadores que presentaban molestias físicas.

La única baja que presentaron en el juego de ida fue la del mediocampista ofensivo Sebastián Córdova, la no inclusión del jugador en la convocatoria se debe a un problema físico. Córdova no pudo entrenar al parejo de sus compañeros durante la semana previa al encuentro.

Esta situación llevó al cuerpo técnico, encabezado por Guido Pizarro a tomar la decisión técnica de no arriesgarlo para el primer partido de la serie.

Suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Tijuana

Guido Pizarro tendría plantel completo | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto entrenado por el estratega argentino Guido Pizarro no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro universitario por motivos de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX