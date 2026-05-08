Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

El segundo capítulo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara se celebra este sábado 9 de mayo desde el Estadio Akron a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México).

El conjunto de San Nicolás de los Garza consiguió sacar ventaja de 'El Volcán' y ganaron 3-1 el pasado fin de semana, por lo que cualquier triunfo o empate le dará el pase a la siguiente ronda, incluso una derrota no mayor a dos goles de diferencia.

De esa manera, les compartimos a los elementos lesionados y suspendidos del cuadro auriazul para este compromiso.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

😃👍🏼 ¡La alegría de Marco Farfán para arrancar la práctica de hoy!@ChireyMexico pic.twitter.com/4ZDxu5cdxI — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 1, 2026

Hay buenas noticias para el club de Nuevo León, Marco Farfán ya entrena junto al resto de la plantilla, por lo que será decisión de Pizarro si le da minutos de actividad.

MALAS NOTICIAS 🚑🏥



Joaquim Pereira, con un desgarro, seguiría fuera de actividad. Mientras que Ozziel Herrera salió lesionado en Nashville por una molestia muscular y tampoco estaría este sábado para la ida de las Semifinales ante las Chivas. pic.twitter.com/cNrYml4Ssu — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 29, 2026

Aunque el equipo felino cerró su preparación de cara al partido ante Nashville correspondiente a las semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 a mitad de semana sin la presencia del central brasileño Joaquim y el extremo mexicano Ozziel Herrera.

El central brasileño ya había trabajado el domingo con balón junto al resto de sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro decidió que no realizara el entrenamiento y así prepararse para volver el fin de semana ante Chivas.

En el caso de Ozziel Herrera no ha podido regresar al trabajo grupal desde su lesión sufrida en el partido de ida ante el Nashville SC en la Concachampions 2026.

“Salí por precaución, sobre todo por la seguidilla de partidos que se viene. Esta generación necesita un título”, dijo Fernando Gorriarán, luego del pase a la Final de Tigres en la Champions Cup 2026.#TigresUANL #ChampionsCup pic.twitter.com/eNoh3uZ6dM — RG La Deportiva (@rg690) May 6, 2026

El mediocampista charrúa Fernando Gorriarán sufrió una molestia muscular a mitad de semana en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2025 frente al Nashville y es duda para jugar.

“Salí por por precaución, sobre todo por la seguidilla de partidos que se viene. Esta generación necesita un título”, dijo Gorriarán, luego del pase a la final de Tigres en la Concachampions 2026.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Joaquim Molestia muscular Recuperación Depende de evolución Ozziel Herrera Muslo derecho Recuperación Depende de evolución Fernando Gorriarán Molestia muscular Recuperación Desconocido

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

Guido Pizarro no tendrá jugadores suspendidos | Jam Media/GettyImages

El conjunto auriazul ha tenido a varios sancionados a lo largo del torneo, pero para este encuentro ante los rojiblancos estarán todos a disposición de Guido Pizarro.

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