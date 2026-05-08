Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Chivas
El segundo capítulo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara se celebra este sábado 9 de mayo desde el Estadio Akron a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México).
El conjunto de San Nicolás de los Garza consiguió sacar ventaja de 'El Volcán' y ganaron 3-1 el pasado fin de semana, por lo que cualquier triunfo o empate le dará el pase a la siguiente ronda, incluso una derrota no mayor a dos goles de diferencia.
De esa manera, les compartimos a los elementos lesionados y suspendidos del cuadro auriazul para este compromiso.
Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Chivas
Hay buenas noticias para el club de Nuevo León, Marco Farfán ya entrena junto al resto de la plantilla, por lo que será decisión de Pizarro si le da minutos de actividad.
Aunque el equipo felino cerró su preparación de cara al partido ante Nashville correspondiente a las semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 a mitad de semana sin la presencia del central brasileño Joaquim y el extremo mexicano Ozziel Herrera.
El central brasileño ya había trabajado el domingo con balón junto al resto de sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro decidió que no realizara el entrenamiento y así prepararse para volver el fin de semana ante Chivas.
En el caso de Ozziel Herrera no ha podido regresar al trabajo grupal desde su lesión sufrida en el partido de ida ante el Nashville SC en la Concachampions 2026.
El mediocampista charrúa Fernando Gorriarán sufrió una molestia muscular a mitad de semana en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2025 frente al Nashville y es duda para jugar.
“Salí por por precaución, sobre todo por la seguidilla de partidos que se viene. Esta generación necesita un título”, dijo Gorriarán, luego del pase a la final de Tigres en la Concachampions 2026.
Jugador
Lesión
Estado
Posible regreso
Joaquim
Molestia muscular
Recuperación
Depende de evolución
Ozziel Herrera
Muslo derecho
Recuperación
Depende de evolución
Fernando Gorriarán
Molestia muscular
Recuperación
Desconocido
Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Chivas
El conjunto auriazul ha tenido a varios sancionados a lo largo del torneo, pero para este encuentro ante los rojiblancos estarán todos a disposición de Guido Pizarro.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.