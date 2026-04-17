Lesionados y suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa

Este fin de semana es la antepenúltima fecha del campeonato mexicano de Primera Divisón con la correspondiente Jornada 15, el duelo entre Club Necaxa y Club Tigres UANL se llevará a cabo el sábado 18 de abril desde el Estadio Victoria a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

El conjunto de Aguascalientes es doceavo tras 14 fechas, con cinco triunfos, un empate y ocho derrotas suman solo 16 puntos. Y están prácticamente eliminados del torneo.

Por su parte, el cuadro auriazul es sexto de la clasificación y lucha por mantenerse dentro de la clasificación con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y seis derrotas.

De esa manera, los dejamos con los elementos lesionados y suspendidos del conjunto universitario para este duelo.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa

Loroña se lesionó ante Seattle Sounders | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

A mediados del mes de enero el defensor Marco Farfán fue operado con éxito del pie derecho y ya comenzó su proceso de recuperación, luego de la fractura en el escafoides que lo dejó fuera de actividad en el arranque del presente Clausura 2026 que ya se encuentra en la recta final de la fase regular.

Su lesión requirió de especial cuidado debido a la complejidad del hueso y a los tiempos de consolidación ósea, por lo que el proceso de rehabilitación será gradual. Según estimaciones médicas para este tipo de lesión, el tiempo de recuperación es de al menos tres meses, pero todo dependerá de su evolución y se prevé un regreso a finales del mes de abril o cuando mucho principios de mayo.

En el caso de Vladimir Lorona, se desconoce la gravedad de su lesión, ya que apenas le realizarán los estudios médicos el pasado viernes para determinar el tiempo que estará fuera de actividad. La lesión fue un desgarro en el muslo posterior derecho antes del medio tiempo en el partido de ida ante Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup 2026.

Marcelo Flores sufrió una lesión muscular este viernes durante el entrenamiento del equipo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigre (CET). Su lesión fue un desgarro miofascial en la pierna izquierda y se desconoce su regreso a la actividad.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marco Farfán Pie derecho En recuperación Finales de abril Vladimir Loroña Desgarro en el muslo posterior derecho En recuperación Sujeto a evolución Marelo Flores Desgarro miofascial en la pierna izquierda En recuperación Sujeto a evolución

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa

Guido Pizarro no tendrá sancionados | Azael Rodriguez/GettyImages

El cuadro felino ha tenido sancionados en los últimos dos juegos, pero para este encuentro ante los Rayos estarán todos a disposición de Guido Pizarro.

Diego Lainez cumplió su sanción por acumulación de tarjetas ante Chivas y por la misma sanción, pero en la Concacaf Champions Cup 2026, Fernando Gorriarán, se perdió la vuelta de cuartos de final en Estados Unidos.

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