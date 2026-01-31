Levante UD vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Levante recibe este sábado al Atlético de Madrid en un duelo de necesidades extremas para la Jornada 22 de LaLiga. Los locales, dirigidos por Luis Castro, llegan con una inyección de moral tras vencer 3-2 al Elche, aunque siguen en puestos de descenso (19º). Saben que una victoria en casa podría ser el punto de inflexión para la permanencia.

Por su parte, el equipo del Cholo Simeone aterriza en Valencia con la obligación de limpiar su imagen tras la sorpresiva derrota en casa ante el Bodø/Glimt en Champions League. Terceros en la tabla y a ocho puntos del líder, los colchoneros no pueden permitirse tropiezos si quieren mantener alguna esperanza de título o asegurar su plaza europea sin sobresaltos.

¿A qué hora se juega el Levante vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Valencia, España

: Valencia, España Estadio : Estadi Ciutat de València

: Estadi Ciutat de València Fecha : sábado 31 de enero (Fecha estimada basada en "Mañana" en la imagen)

: sábado 31 de enero (Fecha estimada basada en "Mañana" en la imagen) Hora: 12:30 EE.UU (Este), 11:30 CDMX, 18:30 España

Estadi Ciutat de València, en Valencia, España | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos partidos)

Levante: 1 victoria

Empate: 2

Atlético de Madrid: 2 victorias

Dato destacado: En la primera vuelta, el Atlético ganó 3-1. Sin embargo, la última visita liguera de los rojiblancos al Ciutat de València terminó en empate 2-2 (octubre 2021).

Últimos 5 partidos

Levante UD Atlético de Madrid Levante 3-2 Elche

(23/01/26) Atlético 1-2 Bodø/Glimt

(28/01/26) Espanyol 1-1 Levante

(11/01/26) Atlético 3-0 Mallorca

(25/01/26) Sevilla 0-3 Levante

(04/01/26) Alavés 0-1 Atlético

(18/01/26) Levante 1-1 Real Sociedad

(20/12/25) Atlético 1-0 Deportivo

(13/01/26) Cultural 1-0 Levante

(17/12/25) Atlético 1-2 Athletic

(08/01/26)

¿Cómo ver el Levante vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN+, ESPN Deportes México Sky Sports, Sky+ España DAZN LaLiga, Movistar+

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Angel Martinez/GettyImages

Últimas noticias del Levante UD

El conjunto granota respira un poco mejor tras sumar 7 de sus últimos 15 puntos posibles, acercándose a cinco unidades de la salvación. La ofensiva ha despertado, marcando 24 goles en el torneo, pero su defensa (34 en contra) sigue siendo un lastre.

Para este choque, Luis Castro pierde a Roger Brugué por lesión, mientras que Unai Elgezabal y Víctor García son duda. Las esperanzas de gol recaen en el camerunés Etta Eyong, quien está en el escaparate del mercado, y en Iván Romero, autor de 4 tantos esta temporada.

Posible alineación del Levante (4-2-3-1): Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Alan Matturro, Sánchez; Pablo Martínez, Raghouber; K. Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero; Etta Eyong.

Levante Ud V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético (3º con 44 puntos) vive una paradoja: sólido en Liga (invicto en sus últimos 5 duelos domésticos) pero frágil en Europa. Simeone necesita rotar pero sin perder competitividad. Antoine Griezmann es baja confirmada por una lesión en el tendón de la corva.

La buena noticia es el regreso de Clément Lenglet a la defensa. Se espera que Giuliano Simeone tenga minutos en ataque para acompañar a Julián Álvarez, quien busca romper su sequía goleadora en Liga que data desde noviembre. El medio campo podría ver la inclusión de Johnny Cardoso para dar frescura.

Posible alineación del Atlético de Madrid (5-3-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, Clément Lenglet, Javi Galán; Pablo Barrios, Koke, Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Julián Álvarez.

Pronóstico SI Fútbol

El Levante llega con la flecha hacia arriba y juega en casa, donde suele complicar a los grandes. El Atlético, golpeado anímicamente y sin Griezmann, podría sufrir para generar juego. Sin embargo, la calidad individual de Julián Álvarez y la solidez defensiva habitual de Simeone en Liga deberían ser suficientes para sacar un resultado ajustado.

Levante 1-2 Atlético de Madrid