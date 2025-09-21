Levante vs Real Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
El mes de septiembre para el equipo de Xabi Alonso continúa con la visita al Levante en el Ciutat de València, un estadio que históricamente se le presenta complicado al Real Madrid. La intensidad y el empuje del conjunto local suelen transformar el partido en una auténtica prueba de carácter. Para los blancos, prolongar la racha de victorias y mantener la portería imbatida se perfila como un reto de gran exigencia.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se disputa hoy martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Levante vs Real Madrid?
Ciudad: Valencia, España
Fecha: 23 de septiembre
Horario: 13:30 horas (México) 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)
Estadio: Ciutat de Valencia
¿Cómo se podrá ver el Levante vs Real Madrid en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +. En EEUU através de ESPN.
Últimos cinco partidos del Levante
Rival
Fecha
Competición
Girona
0-4 V
LaLiga
Real Betis
2-2 E
LaLiga
Elche
2-0 D
LaLiga
FC Barcelona
2-3 D
LaLiga
Alavés
2-1 D
LaLiga
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Competición
Espanyol
2-0 V
LaLiga
Olympique Marsella
2-1 V
UCL
Real Sociedad
1-2 V
LaLiga
Mallorca
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
0-3 V
LaLiga
Últimas noticias del Levante
Levante UD ha conseguido por fin su primera victoria de la temporada en Primera División al golear 0-4 al Girona en Montilivi, con goles de Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Koyalipou, tras las expulsiones de Witsel y Vitor Reis del equipo local. Además, el club está trabajando para renovar a Carlos Álvarez, rechazando una oferta del Benfica valorada en 15 millones más bonos, y pretende mejorar su contrato y elevar su cláusula de rescisión. También ha anunciado la llegada de Iker Losada como noveno fichaje del verano, cedido por el Betis sin opción de compra, aunque su inscripción aún está pendiente. Por último, el Levante continúa con su plan de expansión internacional, con jornadas de captación de talento (“ID TALENT”) en República Dominicana y Puerto Rico
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid continúa invicto en LaLiga 2025-26 tras derrotar 2-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu, gracias a goles de Éder Militão y Kylian Mbappé; esto lo coloca líder con puntaje perfecto tras cinco jornadas. En Champions League venció al Olympique de Marsella también 2-1, remontando con dos penales transformados por Mbappé y sobreviviendo pese a jugar con 10 tras la expulsión de Carvajal. Se confirmó que Trent Alexander-Arnold estará de baja entre seis y ocho semanas por una lesión muscular, lo que obliga a Xabi Alonso a ajustar el lateral derecho. Además, el club busca refuerzos para la defensa ante posibles salidas, entre ellos interés en jugadores como Konaté y Guehi
Posibles alineaciones
Levante
Portero: Ryan
Defensas: Manu Sánchez, Moreno, Elgezabal, Toljan
Centrocampistas: Roger Brugué, Oriol Rey, Unai Vencedor, Carlos Álvarez
Delantero: Iván Romero, Etta Eyong
Real Madrid
Portero: Courtois
Defensas: Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras
Centrocampistas: Mastantuono, Valverde, Bellingham, Vinicius
Delanteros: Mbappé, Gonzalo García
Pronóstico SI
Levante 1-3 Real Madrid
Estudiante de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Aficionado y amante del fútbol. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado a este deporte de una manera u otra. Tengo la suerte de poder combinar dos de mis pasiones: el fútbol y comunicar.